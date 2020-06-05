Американські зірки масово виступили проти расизму та підтримали акцій протесту у США через вбивство афорамериканця копами. До всесвітньої акції солідарності приєдналися і українські зірки. Однак мовчать про свавілля всередні країни. Чому артисти оминають гострі теми та лишаються осторонь – читайте далі.

Реакція світових зірок на протести в США

Однією з перших, хто публічно засудив злочин поліцейських у США стала, поп-діва Ріана. Замість звичної реклами власного бренду білизни, пісень та фото вона опублікувала чорний квадрат та обличчя загиблого Флойда.

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"Дивитися, як темношкірих людей вбивають та лінчують день за днем – це ранить мене в серце!", – написала співачка.

Акції солідарності вийшли і за межі США. Музичні лейбли відтермінували вихід нових альбомів. А британський рок-гурт Radiohead на декілька днів приховав всі відео в своєму ютуб-каналі.

Реакція українських артистів на злочини поліції

Не оминули увагою Blackout Tuesday і українські артисти. В знак солідарності деякі опублікували чорні квадрати в своїх соцмережах та висловили співчуття американцям – співачка Джамала, ведуча Леся Нікітюк. Однак щодо свавілля копів у своїй країні, постів від українських зірок майже не було.

"Більшість українських артистів тримаються осторонь українських соціальних і політичних тем. Однак, одиниці все ж не бояться висловити свою позицію. На сьогоднішню акцію проти міністра Авакова вийшли музиканти Аліна Паш, діджейка Анастасія Топольська, репер Фріл, музиканти гурту "Фіолет" та "Даха Браха". А хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona записала відео, в якому закликала звернути увагу на проблеми в Україні", – сказав експерт Українського культурного фонду Олексій Бондаренко.

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Співачка Alyona Alyona ще до музичної кар'єри займала активну громадянську позицію. Тому тепер свою популярність використовує для підняття різних важливих тем.

"У кожної людини наступає той час, коли якісь суспільні питання починають тебе турбувати. Ця позиція вона є і була завжди, але в той день я вже не змогла. Я прийшла ввечері і побачила багато всього, і не побачила багато іншого щодо наших проблем", – сказала Alyona Alyona.

Чому зірки мовчать

Публічно говорять про політику і суспільне життя музиканти гурту "Бумбокс", "Даха браха", "Друга ріка", співачка ONUKA. Проте, багатьох змушували визначитись у цих ключових питаннях. Співачку MARUV через гастролі до Росії не пустили на Євробачення. Світлані Лободі, Потапу і Насті через це зривали концерти.



Світлана Лобода, Потап і Настя та MARUV / Колаж 24 каналу

"Якщо ми говоримо про артистів, які не можуть нормально висловлюватись на цю тему, то найімовірніше вони пов'язані з Росією. Вони там виступають і бояться підірвати свої позиції на тому ринку", – пояснив експерт Українського культурного фонду.

Маючи негативний досвід, артисти спірні питання намагаються не підіймати, побоюючись втратити аудиторію або ж потрапити під критику. Або ж просто маючи позитивний сценічний образ – нести своїй аудиторії негативний контент.

Музичні експерти ж переконані, навпаки – артисти мають аудиторію, а значить можуть використовувати цей майданчик для обговорення важливих соціальних тем, які актуальні не десь за океаном, а в своїй країні. І взяти приклад з американських колег та не боятись висловлюватися. Бо допоки публічні люди ігнорують ситуацію в країні – про проблеми частина моді може просто не дізнатися.