Українські артисти виступлять на масштабному концерті в Росії: відомі імена

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Українські співачки виступлять на концерті "Пісня року" в Росії
Українські співачки виступлять на концерті "Пісня року" в Росії / Колаж 24 канал

Низка українських артистів, які полюбляють гастролювати в Росії, знову зібралися туди з виступами на наймасштабнішому в РФ концерті "Пісня року". Подія відбудеться 1 грудня у спорткомплексі "Олімпійський" у Москві.

Імена українських зірок, які виступлять на концерті, вказані на афіші на офіційній сторінці заходу в Instagram.

"Друзі, вже зовсім незабаром відбудеться головна музична подія – "Пісня року-2018"! Найяскравіші артисти виконають хіти року, що минає! Всіх чекаємо 1 грудня на в с/к "Олімпійський", щоб разом насолодитися святом музики! Грандіозний концерт подарує вам неймовірний феєрверк емоцій! Приходьте, буде незабутньо!", – мовиться в тексті повідомлення.

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Згідно з інформацією на афіші, участь у концерті "Пісня року" візьмуть Ані Лорак, Йолка, Світлана Лобода, Софія Ротару і Таїсія Повалій.

В коментарях до допису організатори відзначили, що український виконавець Alekseev також візьме участь у цьому заході, але виступить на концертах у Санкт-Петербурзі та Дюссельдорфі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие - «Песня года-2018»! Самые яркие артисты исполнят хиты уходящего года! Всех ждём 1 декабря в с/к Олимпийский, чтобы вместе насладиться праздником музыки! Грандиозный концерт подарит вам невероятный фейерверк эмоций! Приходите, будет незабываемо! . @leratv @sofiarotaru.official @fkirkorov @lobodaofficial @nikolaibaskov @irinaallegrovaofficial @gvleps @anilorak @meladze.ru @orbakaite_k @valeriya @lazarevsergey @gagara1987 @dubtsova_official @egorkreed @lenatemnikovaofficial @bilanofficial @igor_nikolaev_music @elkasinger @laima_vaikule_official @agutinleonid @avarum @oleggazmanov @lolitamilyavskaya @astudio_group @thenightsnipers @alsou_a @buinovofficial @arthurpirozhkov @yulianna_karaulova @presnyakovvladimir @tpovaliyofficial @denisklyaver @jasmin @buritomusic @therrmaitz @artikastiofficial @kudaibergenov.dimash @panaiotov @nastya_slava @intarsofficial @zara_music @mband.official @katya_iowa @doredos_official @vjkatyaguseva |•#песнягода #песнягода2018•|#лобода #филиппкиркоров #анилорак #димашкудайбергенов#полинагагарина#сергейлазарев#еленатемникова#димабилан#григорийлепс #дианаарбенина#егоркрид#леракудрявцева#николайбасков

Допис, поширений ПЕСНЯ ГОДА (@pesnyagoda_official)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Концерти Новини Росії Російські гастролери Ані Лорак Світлана Лобода Таїсія Повалій Софія Ротару
Джерело: 24 канал
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