Українські артисти виступлять на масштабному концерті в Росії: відомі імена

Низка українських артистів, які полюбляють гастролювати в Росії, знову зібралися туди з виступами на наймасштабнішому в РФ концерті "Пісня року". Подія відбудеться 1 грудня у спорткомплексі "Олімпійський" у Москві.

Імена українських зірок, які виступлять на концерті, вказані на афіші на офіційній сторінці заходу в Instagram.

"Друзі, вже зовсім незабаром відбудеться головна музична подія – "Пісня року-2018"! Найяскравіші артисти виконають хіти року, що минає! Всіх чекаємо 1 грудня на в с/к "Олімпійський", щоб разом насолодитися святом музики! Грандіозний концерт подарує вам неймовірний феєрверк емоцій! Приходьте, буде незабутньо!", – мовиться в тексті повідомлення.

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Згідно з інформацією на афіші, участь у концерті "Пісня року" візьмуть Ані Лорак, Йолка, Світлана Лобода, Софія Ротару і Таїсія Повалій.

В коментарях до допису організатори відзначили, що український виконавець Alekseev також візьме участь у цьому заході, але виступить на концертах у Санкт-Петербурзі та Дюссельдорфі.