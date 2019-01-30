Українські бренди Frolov і Sova випустили колекцію прикрас: кошти підуть на благодійність

В рамках Ukrainian Fashion Week, який пройде з 1 по 5 лютого у Києві, два українських бренди Sova i Frolov представлять результат своєї колаборації. Вони з фондом "100% життя" створили міні-колекцію особливих прикрас, вилучені кошти з продажу яких підуть на благодійність у напрямку ВІЛ і СНІД.

Про головну інтригу 2019 року представники бренду Sova повідомили на офіційній сторінці в Instagram. За їхніми словами, колекція прикрас під назвою Fight for Love, яку випустили до Дня святого Валентина, присвячена боротьбі за любов.

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Основною метою співпраці постало привернення уваги до таких проблем у середовищі як ВІЛ-інфекція, а також СНІД. До слова, одним із натхнень для організаторів стала історія Фредді Мерк'юрі, який помер від СНІДу. Частина коштів, які буду вилучені з продаж, підуть на закупівлю швидких тестів на ВІЛ.

У капсульну (міні) колекцію увійшло всього сім прикрас, серед яких один браслет з чорною або червоною ниткою, два варіанти сережок, три персні і підвіска.



Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova / Instagram / @sovajewels



Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova / Instagram / @sovajewels



Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova / Instagram / @frolovheart



Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova / Instagram / @frolovheart

