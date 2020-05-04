Українські фільми, які доступні для безкоштовного перегляду

Українська кіноіндустрія вже встигла привернути увагу всього світу. Наші фільми один за одним отримують перемоги на міжнародних та вітчизняних фестивалях. Які ж новинки українського кіно доступні для безкоштовного перегляду в мережі – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Днями представники Держкіно оголосили, що нові українські фільми кіномани вже мають змогу безкоштовно переглянути у мережі. Мова йде про такі новинки, як "Червоний", "Стрімголов", "Іван Сила", "Олександр Довженко. Одеський світанок", "Зрадник", а також "Таємний щоденник Симона Петлюри". Кожен із цих фільмів заслуговує на увагу та визнання глядачів. Чому – дізнавайтесь у добірці.

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"Червоний" (2017)

Це історичний бойовик режисера Зази Буадзе, знятий за однойменним романом Андрія Кокотюхи. Глядачі матимуть змогу перенестись у часи сталінського терору та воїнів УПА, які піднімають перше повстання у таборі ГУЛАГ. Всі вони – хоробрі та незламні, готові боротись до останнього подиху.

Автори фільму чудово змалювали кардинально різні політичні погляди. Якщо Данило Червоний постає борцем за вільну Україну, в якій цінують права громадян, то Віктор Гуров щиро вірить у радянську систему та Сталіна.

Дивіться фільм "Червоний" онлайн: відео

"Стрімголов" (2017)

Психологічна драма "Стрімголов" від Марини Степанської також доступна для безкоштовного перегляду. Події фільму відбуваються у сучасному Києві, де головні 27-річні "негерої" намагаються зробити непростий вибір в складних умовах "героїчного часу".

Дивіться трейлер до фільму "Стрімголов" онлайн: відео

"Іван Сила" (2013)

Це дитячий пригодницький фільм режисера Віктора Андрієнка. Головним героєм захопливої кінострічки є виходець із Закарпаття Іван Фірцак. У 1928 році він був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі силові трюки Івана Фірцака-Кротона й досі ніхто не може повторити! Глядачі ж побачать захопливу історію успіху, визнання та життєвих пригод.

Дивіться фільм "Іван Сила" онлайн: відео

"Олександр Довженко. Одеський світанок" (2014)

Короткометражний документальний фільм про легендарного Олександра Довженка зняв режисер Артем Антонченко. Кінострічка розкаже глядачам про історію успіху видатного українця, який фільмував свої перші стрічки в Одесі.

Цікаво, що головну роль виконав актор і співак Сергій Бабкін. Автори проєкту запевняють, що ще такого артиста його прихильники не бачили.

Дивіться фільм "Олександр Довженко. Одеський світанок" онлайн: відео

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"Зрадник" (2017)

Фільм "Зрадник" заснований на реальних подіях, що ще більше привертає увагу кіноманів. Марко Хаммонд майстерно показав 1970-ті роки радянської України. За сюжетом, куратор Одеської студії від КДБ дає наказ стажерці редагувати фільм знаного режисера про події української "громадянської війни". Дівчина розуміє, що повинна зберегти бачення режисера, однак не хоче тримати правду про радянську окупацію України.

Дивіться фільм "Зрадник" онлайн: відео

"Таємний щоденник Симона Петлюри" (2018)

Окрім цього, у мережі вже опублікували фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри". Це знаменита історична драма про життя голови Директорії і головного отамана УНР Симона Петлюри. Головний герой фільму намагається стримати агресію більшовицької Росії. Програвши боротьбу, він змушений емігрувати до Парижа. Але й там через переслідування Москви його життя постійно під загрозою.

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