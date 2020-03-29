Українські фільми та серіали, які варто переглянути на вихідних: порада Сергія Мартинюка

Карантин продовжили до 24 квітня, тому, щоб українці цікаво проводили час вдома, чимало зірок назвали свої улюблені фільми і серіали, які рекомендують для перегляду. До ініціативи долучився і лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк.

Ексклюзивно для LifeStyle24 він розповів, що щовівторка і щоп'ятниці буде проводити стріми на ютуб-каналі. Сергій Мартинюк розповідатиме про свій карантин та ділитиметься лайфхаками, чим можна займатися вдома під час самоізоляції. Зокрема, лідер "Фіолету" розповість історії з музичного та особистого життя, обговорюватиме книжки та кіно, читатиме вірші та ставитиме вінілові платівки з особистої колекції.

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А поки Сергій Мартинюк порадив фільми та серіали українських режисерів, які варто переглянути на вихідних.

"Зараз в мережі можна цілком легально переглянути сучасне і, головне, якісне українське кіно. Особливо рекомендую звернути увагу на фільми "Припутні", "Коли падають дерева" і "Мої думки тихі" від молодих українських режисерів. Певен, не всі встигли навідати кінотеатри під час прокату. Зараз є чудова нагода!" – зазначив

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"Серед українських серіалів – сучасне прочитання нашої класики "Спіймати Кайдаша" і молодіжна соціалка "Перші ластівки", – додав Сергій Мартинюк.

Не оминув артист увагою і американські серіали. Так, Сергій Мартинюк порадив розважитись за переглядом серіалів "Жартую" чи "ОА", або виділити час для фільмів легендарного режисера Стівена Спілберга.

"Також раджу два сезони серіалу "Жартую" з Джимом Керрі – чудова і оригінальна історія про депресії та пошуки виходу з них. Для любителів некласичної фантастики рекомендую серіал "ОА". Ну і для стовідсоткового підняття настрою раджу переглянути класику Стівена Спілберга. Особисто мене 80-ті зі своєю музикою, кольорами на екрані, візуальною естетикою і одягом заряджають на позитив!" – зазначив Сергій Мартинюк.