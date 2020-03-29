24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українські фільми та серіали, які варто переглянути на вихідних: порада Сергія Мартинюка

-
Сергій Мартинбк порадив серіали і фільми для вікенду / Instagram / @sergiy_kolos

Карантин продовжили до 24 квітня, тому, щоб українці цікаво проводили час вдома, чимало зірок назвали свої улюблені фільми і серіали, які рекомендують для перегляду. До ініціативи долучився і лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк.

Ексклюзивно для LifeStyle24 він розповів, що щовівторка і щоп'ятниці буде проводити стріми на ютуб-каналі. Сергій Мартинюк розповідатиме про свій карантин та ділитиметься лайфхаками, чим можна займатися вдома під час самоізоляції. Зокрема, лідер "Фіолету" розповість історії з музичного та особистого життя, обговорюватиме книжки та кіно, читатиме вірші та ставитиме вінілові платівки з особистої колекції. 

До теми: Надя Дорофєєва назвала улюблені фільми та серіали для карантину: що радить подивитись зірка

А поки Сергій Мартинюк порадив фільми та серіали українських режисерів, які варто переглянути на вихідних. 

"Зараз в мережі можна цілком легально переглянути сучасне і, головне, якісне українське кіно. Особливо рекомендую звернути увагу на фільми "Припутні", "Коли падають дерева" і "Мої думки тихі" від молодих українських режисерів. Певен, не всі встигли навідати кінотеатри під час прокату. Зараз є чудова нагода!" – зазначив 

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео 

"Серед українських серіалів – сучасне прочитання нашої класики "Спіймати Кайдаша" і молодіжна соціалка "Перші ластівки", – додав Сергій Мартинюк. 

Не оминув артист увагою і американські серіали. Так, Сергій Мартинюк порадив розважитись за переглядом серіалів "Жартую" чи "ОА", або виділити час для фільмів легендарного режисера Стівена Спілберга. 

"Також раджу два сезони серіалу "Жартую" з Джимом Керрі – чудова і оригінальна історія про депресії та пошуки виходу з них. Для любителів некласичної фантастики рекомендую серіал "ОА". Ну і для стовідсоткового підняття настрою раджу переглянути класику Стівена Спілберга. Особисто мене 80-ті зі своєю музикою, кольорами на екрані, візуальною естетикою і одягом заряджають на позитив!" – зазначив Сергій Мартинюк. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України LifeStyle Поради Новини LifeStyle Кіно
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:00 Квітка Цісик – душа України: біографія відомої співачки
Новини культури 3939
сьогодні , 11:38 Кім і Кортні Кардашян побились у реаліті-шоу через сестру Кайлі: відео
Новини шоу-бізнесу 1729
сьогодні , 09:30 Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінську
Новини України 19815
сьогодні , 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
Новини культури 15602
сьогодні , 06:24 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
Новини України 33882
сьогодні , 09:00 29 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 2709
сьогодні , 04:00 Перехід на літній час відбувся: в Україні перевели годинники на годину вперед
Здорове життя 230861
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 132449
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
сьогодні 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
28 березня 17:42 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
28 березня 10:35 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк
27 березня 17:20 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук