Українські фотографи продають роботи для придбання засобів захисту лікарям
Українські фотографи разом із виданням Bird in Flight долучилися до боротьби з пандемією коронавірусу. Вони розпочали продаж фоторобіт. Зібрані кошти використають для закупівлі засобів захисту лікарям Івано-Франківська.
Сьогодні, 18 квітня, стартував продаж робіт 70 українських фотографів. Протягом дня їх можна буде придбати на сайті Donate.Birdinflight.com. Після цього усі кошти будуть направлені до Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19.
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Збір коштів "Фотографи – лікарям" на допомогу медпрацівникам ініційований редакцією Bird in Flight, волонтерським рухом рухом #StopCovidUA та українськими фотографами.
Кожен автор представив одну фотографію в трьох екземплярах поза авторським тиражем. Ціна відбитку – 1000 гривень.
Благодійний розпродаж робіт у рамках кампанії #лікарігерої розпочався сьогодні о 8 годині ранку і триватиме 24 години.
Українські фотографи долучилися до кампанії #лікарігерої / Фото: Bird in Flight
Додамо, українські фотографи таким чином наслідували іноземних колег яким вдалося зібрати 726 тисяч євро для лікарів у Бергамо та 370 тисяч доларів для лікарні Нью-Йорка.
Станом на 18 квітня в Україні зафіксовано 5 106 випадків зараження коронавірусом, з яких 133 летальні. Вдалося одужати 275 пацієнтам. Найкраща допомога собі та лікарям в цей складний час – дотримання карантину та самоізоляція. Лише таким чином ми зможемо якомога швидше подолати пандемію COVID-19.
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