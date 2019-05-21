Українські митці підкорюють світ казковими істотами з кераміки: фантастичні фото

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Робота "Лагідні комарики"
Робота "Лагідні комарики" / Facebook // @AnyaSlava

Український мистецькій дует Ані Стасенко і Слави Леонтьєва зачаровує світ своїми неймовірними виробами з кераміки. З їхньої фантазії народжуються найдивовижніші істоти, які закохують у себе з першого погляду.

Всі вони унікальні, бо художник і художниця не працюють з шаблонами, а для кожної фігурки створюють унікальний дизайн. Попри це, почерк Стасенко і Леонтьєва вгадується одразу – барвисті кольори, незвичайні сюжети і величезні добрі очі казкових створінь. 

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Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Всі фігурки виконують вручну. Оскільки вони мають складний деталізований візерунок, то на створення навіть маленької скульптури заввишки до 4 сантиметрів витрачають від трьох днів. На більш об'ємні – до 40 сантиметрів – витрачається, відповідно, значно більше часу. Робота може тривати навіть більше місяця. 


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Фантастичні істоти українців полюбилися й за кордоном – там і купують фігурки, і розпитуються про секрети техніки виготовлення. 


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

За словами мистецького дуету, роботи у них зараз дуже багато. Відтак, аби отримати бажану фігурку, доводиться вишиковуватись у чергу. Фігурки виготовляють виключно на замовлення. І, згідно з побажаннями клієнта, розробляють унікальний дизайн. 


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва


Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Казкові створіння Ані Стасенко і Слави Леонтьєва: дивіться галерею

 

Всі фото – AnyaSlava

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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