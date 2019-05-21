Українські митці підкорюють світ казковими істотами з кераміки: фантастичні фото
Український мистецькій дует Ані Стасенко і Слави Леонтьєва зачаровує світ своїми неймовірними виробами з кераміки. З їхньої фантазії народжуються найдивовижніші істоти, які закохують у себе з першого погляду.
Всі вони унікальні, бо художник і художниця не працюють з шаблонами, а для кожної фігурки створюють унікальний дизайн. Попри це, почерк Стасенко і Леонтьєва вгадується одразу – барвисті кольори, незвичайні сюжети і величезні добрі очі казкових створінь.
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Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Всі фігурки виконують вручну. Оскільки вони мають складний деталізований візерунок, то на створення навіть маленької скульптури заввишки до 4 сантиметрів витрачають від трьох днів. На більш об'ємні – до 40 сантиметрів – витрачається, відповідно, значно більше часу. Робота може тривати навіть більше місяця.
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Фантастичні істоти українців полюбилися й за кордоном – там і купують фігурки, і розпитуються про секрети техніки виготовлення.
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
За словами мистецького дуету, роботи у них зараз дуже багато. Відтак, аби отримати бажану фігурку, доводиться вишиковуватись у чергу. Фігурки виготовляють виключно на замовлення. І, згідно з побажаннями клієнта, розробляють унікальний дизайн.
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва
Казкові створіння Ані Стасенко і Слави Леонтьєва: дивіться галерею
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