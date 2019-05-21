Українські митці підкорюють світ казковими істотами з кераміки: фантастичні фото

Український мистецькій дует Ані Стасенко і Слави Леонтьєва зачаровує світ своїми неймовірними виробами з кераміки. З їхньої фантазії народжуються найдивовижніші істоти, які закохують у себе з першого погляду.

Всі вони унікальні, бо художник і художниця не працюють з шаблонами, а для кожної фігурки створюють унікальний дизайн. Попри це, почерк Стасенко і Леонтьєва вгадується одразу – барвисті кольори, незвичайні сюжети і величезні добрі очі казкових створінь.

Читайте також: Митець "сховав" у лісах Данії доброзичливих велетнів: потішні фото



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Всі фігурки виконують вручну. Оскільки вони мають складний деталізований візерунок, то на створення навіть маленької скульптури заввишки до 4 сантиметрів витрачають від трьох днів. На більш об'ємні – до 40 сантиметрів – витрачається, відповідно, значно більше часу. Робота може тривати навіть більше місяця.



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Фантастичні істоти українців полюбилися й за кордоном – там і купують фігурки, і розпитуються про секрети техніки виготовлення.



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

За словами мистецького дуету, роботи у них зараз дуже багато. Відтак, аби отримати бажану фігурку, доводиться вишиковуватись у чергу. Фігурки виготовляють виключно на замовлення. І, згідно з побажаннями клієнта, розробляють унікальний дизайн.



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва



Робота Ані Стасенко і Слави Леонтьєва

Казкові створіння Ані Стасенко і Слави Леонтьєва: дивіться галерею

Всі фото – AnyaSlava