Найвідоміші українські щедрівки для дівчат: слова та відео

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Українські щедрівки для дівчат: текст - слухати пісні онлайн
Щедрівки українською мовою слова / telegraf.com.ua

З давніх-давен молоді дівчатка збиралися разом, щоб пощедрувати. Традиційно на щедрівку заходили в ті оселі, де жили самотні парубки. Своїми щедрівками вони бажали щастя, доброботу та достатку господарям будинку, за що їх винагороджували гостинцями. Найвідоміші та найкращі щедрівки – читайте далі.

У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня, увечері після другої Святої Вечері. 

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Відомі щедрівки українською мовою:

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Дивіться відео щедрівки "Щедрик, щедрик, щедрівочка":

Ой сивая та і зозулечка

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дивіться відео щедрівки "Ой сивая та і зозулечка":

Старий Рік минає

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого – 

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

Дивіться відео щедрівки "Старий Рік минає":

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

***

Як по селах ми ходили

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!

Більше щедрівок дивіться тут:

 

Теги: LifeStyle Новини культури Різдво Традиції
Джерело: 24 канал
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