Українські співаки відправилися на Схід: привітання бійців з Днем Збройних сил України

Потап, Таяна, Оля Полякова, Тіна Кароль, Ірина Білик, Олександр Пономарьов та гурт "The Hardkiss" влаштували імпровізовані виступи для військових на передовій. Сім зіркових бригад співали під гітару та розмовляли з армійцями. Ті в свою чергу віддячили знаменитостям фронтовими подарунками та квітами.

Особливий заряд оптимізму отримали сьогодні українські військові, які боронять державні кордони на Сході України. Разом із президентом Володимиром Зеленським до них літаком зі столиці відправився справжній зірковий ешелон. Співаки, які наважилися відвідати передову, незважаючи на обстріли та напругу, виступили з сімома концертами перед захисниками.

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Потап разом із Таяною навідалися до українських героїв у Кримському на Луганцині. Разом з бойовиками вони виконали українські народні пісні та власні хіти. Їм вдалося наповнити радістю та позитивом бойову атмосферу.

З Днем Збройних сил України! Дорогі захисники, нехай у вас завжди вистачає наснаги, міцності духу та віри! І надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що наша країна у надійних руках,

– звернулася Таяна у своєму інстаграмі.

Оля Полякова завітала до оборонців Мар'янки та Красногорівки. Разом вони виконали хіт королеви ночі "Шлепки" та "Бывший". Полякову вразила кількість жінок у лавах українських військових. Захисники подарували зірці бушлат, берет і багато квітів.

Ірина Білик вітала зі святом 72 бригаду, яка зараз дислокується в Золотому. Концерт провели просто у солдатській їдальні. У Станиці Луганській бійців зворушила Тіна Кароль, яка приїхала до них з тортом. Як стверджують самі військові, з її приїздом навіть погода покращилася і похмурий день став сонячним.

Олександр Пономарьов щиро розмовляв та задушевно співав в Авдіївці. У цей час гурт "The Hardkiss" виконували свої чуттєві композиції для армійців у Троїцькому.

Крім того, сьогодні в на сторінці ООС у фейсбуці з'явилося зворушливе привітання з Днем Збройних сил України від багатьох співаків, телеведучих та спортсменів. Зірки бажали бійцям витримки, сили, здоров'я та кохання. Вони вкотре нагадали захисникам, що рідні та близькі чекають їх вдома цілими та неушкодженими.

Телеведучий Сергій Притула пригадав дотепну ситуацію, яка знаменувала його знайомство зі Збройними силами України. У серпні 2014 року він відправився до Луганської області, аби передати допомогу хлопцям-спецназівцям. А бійці поспішили запитати Притулу, чи правдиві чутки про його роман із Ольгою Фреймут.

Після того поїздок стало більше. І кожного разу, зустрічаючись із захисниками, я не втомлювався дякувати, що я та моя родина живемо безпечно. За те, що я можу вільно гастролювати Україною. Дякувати за те, що мої діти ходять до школи чи в садочок не під дзижчання куль, а під пісні улюблених виконавців і під татове та мамине "люблю". Дякуємо, незалежно від звання, за вашу службу, за те, що стоїте міцною стіною і не пускаєте ту наволоч далі,

– долучився до привітань колег-зірок Сергій Притула.

Фото зірок з лінії фронту / Instagram