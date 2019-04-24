Українські студенти надали класичним творам сучасних відтінків: кумедні постери

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Алюзія на автопортрет Рене Магрітта
Алюзія на автопортрет Рене Магрітта / Facebook // Projector

Студенти школи Projector представили проект, у якому класичні твори мистецтва дотепно, але органічно поєднались із сучасністю.

У школі зазначають, що напівфілософські картинки іронізують з нас сьогоднішніх, а картини допомагають втілити цю ідею. У проекті можна побачити, як святі читають чеки із супермаркетів або клоуна з McDonald's у компанії герої "Танка" Антрі Матісса. 

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"Ніхто не створить другу Мону Лізу, але кожен може надати її образу новий зміст", – зауважили у Projector.

Виставку Back to the Future ("Назад у майбутнє") до 26 квітня можна подивитися у київській Gallery 83.

Алюзія на картину Пабло Пікассо "Дівчина на кулі"

Алюзія на картину Анрі Матісса "Танок"

Алюзія на картину Пітера Брейгеля-Старшого "Сільська вулиця із сільськими танцями"

 

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle
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