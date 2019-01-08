Українські технологи розповіли, як приготувати корисні снеки в домашніх умовах

141
Українські технологи експериментували з овочами та фруктами
Українські технологи експериментували з овочами та фруктами / Фото із відкритих джерел

Технологи аграрного університету в Сумах взялися за виготовлення корисних снеків із фруктів та овочів, ідею запозичили за кордоном.

Експерименти з овочами та фруктами науковці сумського навчального закладу розпочали після поїздки до Данії на конкурс екологічних проектів.

Читайте також: Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують

Приїхавши додому, технологи й самі почали створювати нові смаки. Розповіли, що до моркви пасує апельсин та абрикос, а до буряка – вишня, полуниця та малина.

Спочатку порізані овочі варто засипати в спеціальну вакуумну сушарку. Прилад економний та максимально зберігає корисні речовини завдяки нижчій температурі сушіння. 

Сушіння речовини відбувається при температурі 40 градусів. Для порівняння, конвективна сушарка сушить овочі два дні, а ця – 8 годин,
– пояснив Сергій Сабодаж, доцент кафедри харчових технологій Сумського аграрного університету.

Готові сухофрукти можна перетирати та додавати у випічку.

Все це можна зробити й в домашніх умовах, а вакуумну сушарку замінити на звичайну. Єдина відмінність – вакуумна зберігає майже всі корисні речовини, а звичайна – лише 60-70 %. 

Технологи розуміють, що такий альтернативний перекус не зможе повністю витіснити сухарики та чипси з раціону українців, та хоча б дасть змогу обирати, що вживати.

Дивіться відео: як сумські технологи готують корисні снеки

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2550
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
4496
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
3091
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
6854
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2345
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1538
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук