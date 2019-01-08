Українські технологи розповіли, як приготувати корисні снеки в домашніх умовах

Технологи аграрного університету в Сумах взялися за виготовлення корисних снеків із фруктів та овочів, ідею запозичили за кордоном.

Експерименти з овочами та фруктами науковці сумського навчального закладу розпочали після поїздки до Данії на конкурс екологічних проектів.

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Приїхавши додому, технологи й самі почали створювати нові смаки. Розповіли, що до моркви пасує апельсин та абрикос, а до буряка – вишня, полуниця та малина.

Спочатку порізані овочі варто засипати в спеціальну вакуумну сушарку. Прилад економний та максимально зберігає корисні речовини завдяки нижчій температурі сушіння.

Сушіння речовини відбувається при температурі 40 градусів. Для порівняння, конвективна сушарка сушить овочі два дні, а ця – 8 годин,

– пояснив Сергій Сабодаж, доцент кафедри харчових технологій Сумського аграрного університету.

Готові сухофрукти можна перетирати та додавати у випічку.

Все це можна зробити й в домашніх умовах, а вакуумну сушарку замінити на звичайну. Єдина відмінність – вакуумна зберігає майже всі корисні речовини, а звичайна – лише 60-70 %.

Технологи розуміють, що такий альтернативний перекус не зможе повністю витіснити сухарики та чипси з раціону українців, та хоча б дасть змогу обирати, що вживати.

Дивіться відео: як сумські технологи готують корисні снеки