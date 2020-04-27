Українські зірки долучилися до флешмобу з оплесками вдячності: відео

Зірки українського шоу-бізнесу долучилися до всесвітнього флешмобу і подякували всім тим, хто невпинно працює та наражає своє здоров'я та життя на небезпеку під час карантину.

Актори, телеведучі, блогери та інші знаменитості не залишаються осторонь подій, які відбуваються у світі. Вони долучилися до флешмобу з оплесками вдячності та подякували тим, хто рятує наші життя і забезпечує спокійне перебування вдома від час поширення COVID-19. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України на фейсбуці.

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Українські ведучі та акторки, сучасні лідери думок записали мовчазні відео, на яких оплески дякують медикам, пожежникам, поліцейським, фармацевтам, продавцям, працівникам пошти та кур'єрам за невтомну працю під час карантину.

В такій кампанії взяли участь: Леся Нікітюк, Сергій Притула, Вікторія Булітко, Костянтин Войтенко, Григорій Решетник, Іраклі Макацарія, Алла Костромічова, Сергій Нікітюк, Тарас Цимбалюк та інші зірки телеекранів.

Зазначимо, станом на 27 квітня в Україні підтвердили 9 009 випадків коронавірусної хвороби, з яких 220 летальні. Вдалося одужати 864 інфікованим. Для того, щоб вберегти себе та рідних від зараження, зменшити навантаження для лікарів та швидше подолати пандемію необхідно залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої потреби.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу