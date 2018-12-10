Українські зірки постали на картинах легендарних художників: приголомшливі фото

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Українські зірки постали на картинах легендарних художників
Українські зірки постали на картинах легендарних художників / Instagram / @jekagdetotut

Сучасне мистецтво стрімко розвивається та знаходить неймовірні прояви. Чільне місце займає комп'ютерне мистецтво, або ж діджитал арт. Днями мережу приголомшили цифрові колажі, на яких були зображені відомі українські зірки.

Надія Дорофєєва, Влад Яма, Монатік, Тіна Кароль та Даша Астаф'єва несподівано стали героями ефектного діджитал арту. Їх фото майстерно поєднали з відомими картинами легендарних художників. Зокрема, українські зірки постали на полотнах Леонардо да Вінчі, Ван Гога, Яна Вермера, Томаса Гейнсборо. 

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Для кожного артиста автор колажів обрав по три образи. Сучасні фото зірок дуже стильно доповнили відомі картини. Для порівняння автор проекту показав оригінальні твори мистецтва. Варто зазначити, що результат проекту приголомшує. 

Даша Астаф'єва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jekagdetotut (@jekagdetotut)

Тіна Кароль

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jekagdetotut (@jekagdetotut)

Монатік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jekagdetotut (@jekagdetotut)

Надя Дорофеєва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jekagdetotut (@jekagdetotut)

Влад Яма

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений jekagdetotut (@jekagdetotut)

 

Теги: LifeStyle Музика Мистецтво Новини культури Тіна Кароль Надя Дорофеєва Дар'я Астаф'єва Монатік
Джерело: 24 Канал
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