Українські зірки постали на картинах легендарних художників: приголомшливі фото
Сучасне мистецтво стрімко розвивається та знаходить неймовірні прояви. Чільне місце займає комп'ютерне мистецтво, або ж діджитал арт. Днями мережу приголомшили цифрові колажі, на яких були зображені відомі українські зірки.
Надія Дорофєєва, Влад Яма, Монатік, Тіна Кароль та Даша Астаф'єва несподівано стали героями ефектного діджитал арту. Їх фото майстерно поєднали з відомими картинами легендарних художників. Зокрема, українські зірки постали на полотнах Леонардо да Вінчі, Ван Гога, Яна Вермера, Томаса Гейнсборо.
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Для кожного артиста автор колажів обрав по три образи. Сучасні фото зірок дуже стильно доповнили відомі картини. Для порівняння автор проекту показав оригінальні твори мистецтва. Варто зазначити, що результат проекту приголомшує.
Даша Астаф'єва
Тіна Кароль
Монатік
Надя Дорофеєва
Влад Яма