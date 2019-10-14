Знаменитості привітали військових із Днем захисника України

У понеділок, 14 жовтня, в Україні відзначають одразу кілька важливих свят – День захисника України, День козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Такий день не оминули увагою вітчизняні зірки, які опублікували на своїх сторінках щемливі привітання. Як це було – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Олена Зеленська

Однією з перших, хто привітав українців, була перша леді Олена Зеленська. Ще вранці вона з главою держави вшанувала пам'ять загиблих українських захисників. Президентське подружжя поклало квіти та лампадки до Стіни з іменами загиблих за єдність України військових і правоохоронців, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Після цього Олена Зеленська звернулась до українців у мережі.

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"Сьогодні, у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо День захисника України та шануємо наших хоробрих захисників. Я хочу висловити пошану нашим воїнам, медикам, волонтерам, журналістам, дипломатам та їхнім родинам – всім тим, хто щодня оберігає нашу країну, наші сім’ї та наших дітей. Хочу подякувати їхнім родинам. Хочу вшанувати пам’ять всіх тих героїв, що загинули, захищаючи Батьківщину. Слава всім вам, українцям – хоробрим, сильним та незламним. Слава Україні!" – написала вона.

До своєрідного флешмобу вітань долучились і представники українського шоу-бізнесу. Ведучі, актори та співаки написали свої слова вдячності військовим, які вже встигли розчулити мережу.

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Сергій Притула

"Від імені своєї сім‘ї та усього колективу шоу "Вар‘яти" щиро вітаю усіх із Днем захисника України. Дякую усім хлопцям і дівчатам, які боронили та боронять Україну на усіх видимих та невидимих фронтах! Дякую вам за те, що наші діти ходять до школи під мирним небом. І простіть, кого не вберегли. Ми вдячні! Ми цінуємо! Низький уклін!" – звернувся шоумен та ведучий Сергій Притула.

Святослав Вакарчук

"З Днем захисника України! Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які боронять державу. Дякуємо добровольцям, братам і сестрам, без яких сьогоднішня боротьба була б неможливою. Дякуємо волонтерам. Низький уклін батькам, що чекають на своїх синів та дочок. Дякуємо і щиро співчуваємо тим, хто вже не дочекається своїх рідних. Останні 5 років ми боронимо свою державу всіма силами й будемо продовжувати це робити! З Днем захисника України!" – звернувся політик і музикант Святослав Вакарчук.

Ольга Фреймут

"Зі святом Покрови та Днем захисника України. Нехай Матінка Божа покриє нас своїм омофором", – написала Ольга Фреймут.

Юрій Горбунов

"Зі святом! З Покровою і з Днем захисника України!" – привітав телеведучий Юрій Горбунов.

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Тарас Тополя

"Антитіла" вітають усіх з Днем захисника України! Боронять! Вірять! Захищають! Кожен день за наш з вами спокій, затишок і мир стоять стіною! Не забуваємо і дякуємо!" – написав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Маша Єфросиніна

"Мої захисники: від страхів, від самотності, від смутку, від зовнішніх обставин! Мої захисники, які приймають мене всякою! Поцілуйте терміново ваших найрідніших захисників", – порекомендувала Маша Єфросиніна.

Що відомо про День захисника України?14 жовтня українці відзначають День захисника. Традицію запровадили у 2014 році після подій Революції Гідності та початку російської агресії на Сході держави. У Києві та інших українських містах 14 жовтня заплановані патріотичні заходи, марші, святкові концерти.