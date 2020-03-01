24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Українські зірки привітали з приходом весни: яскраві фото

- Читать новость на русском
Українські зірки привітали з приходом весни

Хоч цьогоріч зима видалася не надто морозною та сніжною, проте прихід весни відчувається не лише на календарі, а й у настрої. Український шоу-бізнес також не втратив нагоди привітати прихильників з омріяним теплом. Юлія Саніна, Тіна Кароль, Дзідзьо, Ольга Сумська та безліч інших зірок поділилася яскравими фото на сторінках свого інстаграму.

Весна – це завжди грандіозні плани та легкість у гардеробі та думках. Сонячні завжди дарують неймовірний настрій та заряджають натхненням. Зірки не оминули увагою знаковий день прощання з зимою та відзначили нову пору року у соціальних мережах. Пропонуємо й Вам порцію позитиву від українських знаменитостей. 

Читайте також: Володимир Остапчук заінтригував мережу новим фото: чи є у шоумена стосунки

Юлія Саніна: "Ну давай, весно, запалюй"

Катерина Осадча: зірка не лише привітала підписників з приходом весни, а й нагадала про профілактичні заходи, які допоможуть вберегти організм від захворювань та вірусів: "Остання ніч зими. Зиму 19-20 ми запам‘ятаємо, як найтеплішу, а ще запам‘ятаємо, як зиму, коли окрім грипу ми дізналися про новий вірус. Вірю, що вже за кілька місяців все це стане історією, а поки – не панікуємо". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Маша Єфросиніна: Телеведуча вирішила влаштувати родинну прогулянку на свіжому повітрі разом з сином, аби поліпшувати імунітет відповідно до порад лікаря Комаровського: "Ми з Тамарою ходимо парою! Санітари ми з Тамарою!"

Дзідзьо: співак пригадав, що 1 березня цьогоріч віряни відзначають Прощену неділю. У час духовного очищення артист порадив забути всі образи: "Сьогодні маємо просити прощення! У кожного з нас є людина, з котрою ми не розмовляємо, посварилися або надулися! Давайте миритися!". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Тіна Кароль: "Весна!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна! ️ #tinakarol #тинакароль ph @little_puida

Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

Ольга Сумська: "З першим днем весни! Знову в дорозі...Сьогодні гостинно приймає Тернопіль"

Олександр Педан: телеведучий зауважив, що весна – час для змін та нового досвіду. Тону він поділився з шанувальників переліком активностей, які він планує опанувати цієї весни: "Весна – час для нових викликів! Не скажу, що цього року в нас була зима, але прихід весни – це початок чогось нового. Більше сонячних днів, все розцвітає, ромааантика". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСНА - ЧАС НОВИХ ВИКЛИКІВ Не скажу, що цього року в нас була зима , але прихід весни - це початок чогось нового. Більше сонячних днів, все розцвітає, ромааантика :))) Це все сприяє активності та більш натхненній роботі, ніж взимку. Ну, принаймні, у мене так. Тому я зібрав список активностей, які НЕОБХІДНО спробувати або продовжити робити цією весною! ЗБЕРІГАЙ, ЩОБ НЕ ЗАГУБИТИ: 1. Полазити на скеледромі чи справжніх скелях 2. Зробити смішну фотку з друзями 3. Побігати по калюжах в гумових чоботях 4. Прогулятися вечірнім містом 5. Навчитися кататися на роликах чи скейті 6. Вибратися на ранкову пробіжку 7. Погуляти всією родиною в парку 8. Подивитися на зоряне небо 9. Навчитися готувати щось смачненьке, щоб це стало твоєю фірмовою стравою 10. Пригостити незнайомця надворі кавою. Це чек-ліст моєї весни! Сам буду виконувати і з вами ділитися Може й когось з вас пригощу кавою ?? Пишіть, що спробуєте з переліченого і гайда робити нашу весну насиченою та яскравою! #педанрекомендує

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Володимир Остапчук: "Весна – це любов" 

Іраклі Макацарія: "Весна – завжди початок чогось нового і прекрасного, коли ніби з'являються нові сили на досягнення всіх цілей! Нехай вона стане початком ваших особистих перемог і допоможе знайти внутрішню гармонію". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Юрій Горбунов: "З Прощеною неділею, з першим днем весни! Будьте всі щасливими!"

Сніжана Бабкіна: "Моя Весна на чорно-білій плівці від Сергія Бабкіна! Мій Художник, я твоя Муза. Всіх зі святом!"

Катерина Кухар: "Весна в повітрі". 

 

Небезпечні пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Володимир Остапчук Ольга Сумська Дзідзьо Катя Осадча Маша Єфросиніна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:00 Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни
Марта Вересюк
29 лютого 12:10 5 нових найкращих історичних фільмів
Марта Вересюк
29 лютого 10:13 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз
29 лютого 09:26 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз
28 лютого 19:05 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук