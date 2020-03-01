Українські зірки привітали з приходом весни: яскраві фото

Хоч цьогоріч зима видалася не надто морозною та сніжною, проте прихід весни відчувається не лише на календарі, а й у настрої. Український шоу-бізнес також не втратив нагоди привітати прихильників з омріяним теплом. Юлія Саніна, Тіна Кароль, Дзідзьо, Ольга Сумська та безліч інших зірок поділилася яскравими фото на сторінках свого інстаграму.

Весна – це завжди грандіозні плани та легкість у гардеробі та думках. Сонячні завжди дарують неймовірний настрій та заряджають натхненням. Зірки не оминули увагою знаковий день прощання з зимою та відзначили нову пору року у соціальних мережах. Пропонуємо й Вам порцію позитиву від українських знаменитостей.

Читайте також: Володимир Остапчук заінтригував мережу новим фото: чи є у шоумена стосунки

Юлія Саніна: "Ну давай, весно, запалюй"

Катерина Осадча: зірка не лише привітала підписників з приходом весни, а й нагадала про профілактичні заходи, які допоможуть вберегти організм від захворювань та вірусів: "Остання ніч зими. Зиму 19-20 ми запам‘ятаємо, як найтеплішу, а ще запам‘ятаємо, як зиму, коли окрім грипу ми дізналися про новий вірус. Вірю, що вже за кілька місяців все це стане історією, а поки – не панікуємо".

Маша Єфросиніна: Телеведуча вирішила влаштувати родинну прогулянку на свіжому повітрі разом з сином, аби поліпшувати імунітет відповідно до порад лікаря Комаровського: "Ми з Тамарою ходимо парою! Санітари ми з Тамарою!"

Дзідзьо: співак пригадав, що 1 березня цьогоріч віряни відзначають Прощену неділю. У час духовного очищення артист порадив забути всі образи: "Сьогодні маємо просити прощення! У кожного з нас є людина, з котрою ми не розмовляємо, посварилися або надулися! Давайте миритися!".

Тіна Кароль: "Весна!"

Ольга Сумська: "З першим днем весни! Знову в дорозі...Сьогодні гостинно приймає Тернопіль"

Олександр Педан: телеведучий зауважив, що весна – час для змін та нового досвіду. Тону він поділився з шанувальників переліком активностей, які він планує опанувати цієї весни: "Весна – час для нових викликів! Не скажу, що цього року в нас була зима, але прихід весни – це початок чогось нового. Більше сонячних днів, все розцвітає, ромааантика".

Володимир Остапчук: "Весна – це любов"

Іраклі Макацарія: "Весна – завжди початок чогось нового і прекрасного, коли ніби з'являються нові сили на досягнення всіх цілей! Нехай вона стане початком ваших особистих перемог і допоможе знайти внутрішню гармонію".

Юрій Горбунов: "З Прощеною неділею, з першим днем весни! Будьте всі щасливими!"

Сніжана Бабкіна: "Моя Весна на чорно-білій плівці від Сергія Бабкіна! Мій Художник, я твоя Муза. Всіх зі святом!"

Катерина Кухар: "Весна в повітрі".