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Українські зірки вирушили на відпочинок: сексуальні фото топлес та в купальниках (18+)

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Леся Нікітюк в бікіні / Instagram / @lesia_nikituk

Поки в Україні готуються до сніжної зими, вітчизняні знаменитості ніжаться на пляжах та демонструють відповідні фото в мережі. Хто із селебрітіз влаштував гарячу фотосесію на відпочинку – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Настя Каменських

Співачка вирушила до Мексики зі своїм чоловіком Потапом. Саме там сексуальна Настя Каменських похизувалась розкішною фігурою в купальнику та чорному пеньюарі. 

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Алла Костромічова

А от модель та суддя шоу "Топ-модель по-українськи" обрала екзотичний острів Сен-Барт, що в Карибському морі. Звідти Алла Костромічова опублікувала розкішні фото в купальнику, які вже розбурхали мережу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Знамените подружжя ведучих Юрій Горбунов та Катерина Осадча ніжаться на пляжах Сейшельських островів. Пара насолоджується відпочинком без сина Івана, що видно на спекотних знімках у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Леся Нікітюк

Популярна блогерка і телеведуча Леся Нікітюк, хоч і не поїхала поки на відпочинок, все ж поділилась пікантним знімком. На інстаграм-сторінці зірка з гумором написала, що може собі дозволити публікувати фото 2019 року, де вона позувала топлес.

Так все... Я заслужила... Заслужила виставити це фотку з минулого року,
– написала вона.

Злата Огнєвіч

А от успішна співачка Злата Огнєвіч таки знайшла час у своєму насиченому графіку і вирушила на відпочинок. Артистка зізналась, що рік не мала відпустки, тому тепер насолоджується сонцем та розкішним пляжем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Маша Єфросиніна 

Не менш спекотним знімком поділилась телеведуча Маша Єфросиніна. На сімейний відпочинок вона обрала закритий червоний купальник, який виглядав дуже звабливо на зірці. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Леся Нікітюк Маша Єфросиніна Настя Каменських Катя Осадча Злата Огнєвіч
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