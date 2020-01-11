Українські зірки вирушили на відпочинок: сексуальні фото топлес та в купальниках (18+)

Поки в Україні готуються до сніжної зими, вітчизняні знаменитості ніжаться на пляжах та демонструють відповідні фото в мережі. Хто із селебрітіз влаштував гарячу фотосесію на відпочинку – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Настя Каменських

Співачка вирушила до Мексики зі своїм чоловіком Потапом. Саме там сексуальна Настя Каменських похизувалась розкішною фігурою в купальнику та чорному пеньюарі.

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Алла Костромічова

А от модель та суддя шоу "Топ-модель по-українськи" обрала екзотичний острів Сен-Барт, що в Карибському морі. Звідти Алла Костромічова опублікувала розкішні фото в купальнику, які вже розбурхали мережу.

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Знамените подружжя ведучих Юрій Горбунов та Катерина Осадча ніжаться на пляжах Сейшельських островів. Пара насолоджується відпочинком без сина Івана, що видно на спекотних знімках у мережі.

Леся Нікітюк

Популярна блогерка і телеведуча Леся Нікітюк, хоч і не поїхала поки на відпочинок, все ж поділилась пікантним знімком. На інстаграм-сторінці зірка з гумором написала, що може собі дозволити публікувати фото 2019 року, де вона позувала топлес.

Так все... Я заслужила... Заслужила виставити це фотку з минулого року,

– написала вона.

Злата Огнєвіч

А от успішна співачка Злата Огнєвіч таки знайшла час у своєму насиченому графіку і вирушила на відпочинок. Артистка зізналась, що рік не мала відпустки, тому тепер насолоджується сонцем та розкішним пляжем.

Маша Єфросиніна

Не менш спекотним знімком поділилась телеведуча Маша Єфросиніна. На сімейний відпочинок вона обрала закритий червоний купальник, який виглядав дуже звабливо на зірці.