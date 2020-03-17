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Українські зірки записали відеозвернення проти поширення коронавірусу: відео

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Українські зірки проти коронавірусу / Фото: Скріншот з відео

Новини про пандемію коронавірусу заповнили увесь інформаційний простір та лунають з кожного куточка. Монатік, Олег Винник, Настя Каменських та інші українські знаменитості разом із МОЗ зняли відеозвернення до громадян у зв'язку із поширенням інфекції та закликали берегти себе.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, вражає не лише звичайних людей, а й відомих особистостей. Кількість інфікованих збільшується ледь не щохвилини і це справді вражає. Зірки українського шоу-бізнесу долучилися до масштабної інформаційної кампанії МОЗ та записали ролик-звернення, у якому закликали усіх залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки, які можуть допомогти врятувати життя.

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Міністерство охорони здоров'я запровадило інформаційну кампанію проти розповсюдження коронавірусу. До неї долучилися такі відомі люди, як Монатік, Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо і TAYANNA.

Вони закликали дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризики захворювання та убезпечити себе. У ролику неодноразово наголошують на те, що при перших симптомах хвороби слід звернутися до сімейного лікаря.

Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!
– йдеться у зверненні.

Українські зірки проти коронавірусу: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні є 7 підтверджених випадків захворювання на коронавірус та 1 смерть від цієї хвороби. Громадян закликають дотримуватися карантину, правил гігієни та залишатися вдома. Якщо ж у вас з'явилися симптоми хвороби – звертайтеся до лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 LifeStyle Олег Винник Дзідзьо Настя Каменських Оля Полякова Монатік
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