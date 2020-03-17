Українські зірки записали відеозвернення проти поширення коронавірусу: відео

Новини про пандемію коронавірусу заповнили увесь інформаційний простір та лунають з кожного куточка. Монатік, Олег Винник, Настя Каменських та інші українські знаменитості разом із МОЗ зняли відеозвернення до громадян у зв'язку із поширенням інфекції та закликали берегти себе.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, вражає не лише звичайних людей, а й відомих особистостей. Кількість інфікованих збільшується ледь не щохвилини і це справді вражає. Зірки українського шоу-бізнесу долучилися до масштабної інформаційної кампанії МОЗ та записали ролик-звернення, у якому закликали усіх залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки, які можуть допомогти врятувати життя.

Читайте також: Як українські зірки проводять час на карантині: фото та відео

Міністерство охорони здоров'я запровадило інформаційну кампанію проти розповсюдження коронавірусу. До неї долучилися такі відомі люди, як Монатік, Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо і TAYANNA.

Вони закликали дотримуватися простих правил, які допоможуть знизити ризики захворювання та убезпечити себе. У ролику неодноразово наголошують на те, що при перших симптомах хвороби слід звернутися до сімейного лікаря.

Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!

– йдеться у зверненні.

Українські зірки проти коронавірусу: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 16 березня в Україні є 7 підтверджених випадків захворювання на коронавірус та 1 смерть від цієї хвороби. Громадян закликають дотримуватися карантину, правил гігієни та залишатися вдома. Якщо ж у вас з'явилися симптоми хвороби – звертайтеся до лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу