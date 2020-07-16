Вітчизняна стрічка, в якій зіграв голлівудський актор Скотт Едкінс, вийде у прокат в понад 20 країнах світу. Права на показ бойовика "Спадок брехні" викупили знамениті стрімінгові компанії, які й транслюватимуть фільм. Окрім цього, в деяких країнах прем'єра новинки українського кіно пройде в кінотеатрах.

За словами продюсерки стрічки Алли Бєлої, стрімінгові платформи Amazon Prime та Apple Plus матимуть у списку фільмів український "Спадок брехні". Відтак закордонні кіномани зможуть переглянути стрічку вже з 28 липня 2020 року. Захопливий бойовик зі Скоттом Едкінсом покажуть у США, Канаді, Австралії, Латинській Америці, Німеччині, Франції, Італії, Японії, Китаї, Польщі, Румунії та ін.

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"Перша прем’єра з Lionsgate в США стартує 28 липня, в Китаї фільм буде прокатувати FOX. Amazon і Apple вже взяли фільм на свої платформи. В Азії фільм виходить не тільки на платформах, а й в кінотеатрах", – розповіла Алла Бєлая.

Це неймовірний успіх українського фільму, яким варто пишатись, адже видовищні кадри, зняті в Києві, та неперевершену гру вітчизняних і британських акторів покаже весь світ.

Що відомо про фільм "Спадок брехні"

Без сумніву, увагу світових кінодистриб'юторів до фільму "Спадок брехні" привернув захопливий сюжет стрічки. У центрі подій бойовика – колишній спецагент МІ-6 Мартін Бакстер, який приїжджає до Києва на прохання журналістки Саші Степаненко. Вона просить колишнього оперативника допомогти їй розкрити правду щодо секретних спецоперацій міжнародних спецслужб. Шпигунську історію може розкрити тільки спецагент, адже Мартін Бакстер знає, як працює вся система.

Головну роль у фільмі "Спадок брехні" виконав британський актор Скотт Едкінс, якого можна побачити в успішних бойовиках Голлівуду та навіть стрічках Marvel. Окрім цього, до зйомок стрічки долучились актори:

Скотт Едкінс

Юлія Соболь

Онор Ніфсі

Гордон Александер

Марко Робінсон

Тетяна Носенко

Анна Буткевич

Сергій Калантай

Вільям Форсайт

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