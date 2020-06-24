Через пандемію коронавірусу Каннський кінофестиваль відгримить вже у 2021 році. У знаковій події візьмуть участь і українці. Зокрема, творці фільму "До щастя" будуть подавати психологічну драму на розгляд критиків. У чому особливість фільму та чим стрічка має шанси підкорити Канни – дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу.

Про що фільм "До щастя"

Психологічну драму "До щастя" режисер Вінсент Меттель створював упродовж майже року. Наразі фільм перебуває на останній стадії редагування, а українські та світові кіномани зможуть його переглянути з 3 грудня 2020 року, повідомляє 24 канал.

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Стрічка є особливою, адже порушує важливу соціальну тему – життя людини з ДЦП. За сюжетом, головний герой втрачає домівку та шукає засоби для існування. Але наполегливість і надзвичайна сила волі допомагають йому не тільки виживати у цій складній ситуації, а по-справжньому жити! Відтак глядачі зможуть побачити, як людина долає життєві труднощі та страхи у шляху до втілення своєї мрії.

"Це фільм-мотиватор. Головна наша ціль – аби українське суспільство, яке далеко не ідеальне, переформатувало свідомість та по-іншому поглянуло навколо себе. А по-друге, цей фільм для людей, які втратили віру в себе, які бояться показати себе цьому світу, вийти у світ… Можливо, переглянувши стрічку, вони повірять у свої сили, поставлять нові цілі, навіть невеликі, і будуть йти до них хоча б маленькими кроками", – розповів журналістам 24 каналу головний актор Григорій Гришкан.

Дивіться тизер до фільму "До щастя": відео

За словами режисера "До щастя" Вінсента Меттеля, попри похмурість сюжету робота вийшла дуже світлою. Все тому, що вона яскраво показує: щастя і доля залежить від людини.

Стрічка демонструє, що насправді усе залежить лише від людини, не від обставин. Бо обставини героя Григорія такі, що їм не позаздрить ніхто. Герой Григорія проходить усі дев’ять кіл пекла і доходить до свого щастя,

– додав режисер Вінсент Меттель CinemaInUA.

У чому особливість стрічки "До щастя"

Вперше в історії українського кіно головну роль отримав актор з легкою формою рухового синдрому. До того ж, Григорій Гришкан – непрофесійний актор, що не завадило йому переконливо зіграти головну роль та реалістично передати історію людини, яка готова боротись за своє майбутнє, не зважаючи ні на що.

У коментарі 24 каналу зірка фільму "До щастя" запевнив: історія його персонажа вигадана.

Це вигадана історія. Я граю чоловіка, який не має нічого, від якого відмовилась рідна мама, а батька він взагалі не знав. Коли мій герой виріс, в нього була одна пенсія, він поневірявся по вулицях і зустрічав як хороших, так і поганих людей,

– розповів Григорій Гришкан.

Та герой "До щастя" буде не тільки налагоджувати своє життя, але й знайде кохання. У фільмі Григорій зустріне жінку, яка стане своєрідним мотиватором для нього.



Герої фільму "До щастя" / Фото CinemaInUa

Головні актори фільму "До щастя":

Григорій Гришкан

Вільгельміна Петровська

Ольга Соломахіна

Даніїл Скітковський

Марія Ярмоленко

Неллі Колотовкіна

Вінсент Меттель

Олег Герасименко

Ірина Васильченко

"До щастя" і Канни

Кінострічку подавали на Каннський кінофестиваль 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу захід скасували та перенесли на 2021 рік. Григорій Гришкан розповів, що автори стрічки будуть повторно пробувати потрапити в Канни, адже українська драма "До щастя" може сподобатись критикам.

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Наразі ж представники проєкту шукають кінодистриб'ютора, щоб стрічка змогла побувати в національному прокаті. Частину коштів від показів "До щастя" планують передати на благодійність.