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Український фільм "Тільки диво" виборов міжнародну кінонагороду

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"Тільки диво" виборов перемогу на кінофестивалі в Румунії
"Тільки диво" виборов перемогу на кінофестивалі в Румунії / Пресслужба

Вітчизняна кіноіндустрія не припиняє дивувати українців. Всього за кілька років наші фільми почали підкорювати не тільки кіноманів, але й закордонних експертів. Днями стало відомо, що кінострічка "Тільки диво" стала переможцем Міжнародного кінофестивалю для дітей та юнацтва WonderFest.

Про це повідомили представники Держкіно на фейсбук-сторінці. За їхніми даними, міжнародний кінофестиваль пройшов з 12 до 16 травня в Румунії. З-поміж десятків фільмів експерти виділили фентезійну стрічку режисерки Олени Коретник "Тільки диво".

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Переможця визначало професійне журі, до якого увійшли критики, режисери та актори із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії. Саме вони віддали Олені Коретник і Дмитру Саніну дві відзнаки у номінаціях "Найкраще візуальне рішення" та "Найкраща операторська робота". 

Що відомо про фільм "Тільки диво"

"Тільки диво" – це різдвяна сімейна казка, яка вийшла на великий екран взимку 2019 року. За сюжетом, хлопчик Северин та його сестра Аніка намагаються врятувати свого хворого батька. Для цього головні герої вирушають у захопливу мандрівку та долають чимало труднощів. Всі події відбуваються напередодні свята Миколая, тому й презентували фільм напередодні цього дня. 

Екранізувати захопливий сюжет взялась Олена Каретник, на рахунку якої – 57 документальних фільмів та 2 телесеріали. Вперше режисерка зняла художню кінострічку та одразу ж отримала за неї нагороду. 

Особливу увагу актори проєкту приділили підбору акторів та музичного супроводу. У "Тільки диво" глядачі змогли побачити: 

  • Георгія Ярмоленка
  • Анжеліку Савченко
  • Євгена Ніщука
  • Петра Миронова
  • Сергія Озіряного
  • Наталію Дзеньків (співачка Lama)

Окрім цього, у казковій кінострічці зазвучали пісні у виконанні Іларії та гурту Lama. 

Дивіться трейлер до фільму "Тільки диво": відео

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини України Нагороди Кіно
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