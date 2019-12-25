Український актор знімається у популяному серіалі від Netflix

Усі, хто цікавиться кінематографом і з захопленням слідкує за новинками, знають, Netflix – один з найпопулярніших сервісів у цій індустрії і співпрацює він лише з відповідними акторами. Але чи здогадувалися ви, що наші співвітчизники знімаються у проєктах від кіногіганта?

Український актор Андрій Івченко, який родом з Харкова, раніше знімався у третьому сезоні серіалу "Дивні дива". Тому, ймовірно, ви "познайомилися" з ним раніше. Однак, якщо ні, то маєте шанс ознайомитися з його творчістю після виходу нового сезону "Люцифера".

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Як відомо, у стрічці "Дивні дива" актор зіграв роль кілера Григорія, однак, кого зіграє Андрій Івченко у "Люцифері" поки що невідомо. А про те, що він знімається у новому сезоні популярного серіалу українець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Він опублікував фото сценарію, на якому написано "Люцифер" і прокоментував його фразою: "Повертаюся до роботи".

Додамо, що Андрій Івченко народився у Харкові у 1971 році. Однак у 1999 році емігрував з України в Європу. Після цього він переїхав до Канади, а ще пізніше до США, де вже знайшов собі "місце під сонцем". У його фільмографія вже є такі проєкти, як "Дивні дива", "Перевізник", "Три ікси: Реактивізація" та інші.