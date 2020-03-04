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Український Beatles і до чого тут Ані Лорак: маловідомі факти про Івасюка

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Володимир Івасюк / photographers.ua

4 березня музичному генію Володимиру Івасюку міг би виповнитися 71 рік. І хоч він прожив надто коротке життя, Івасюк став легендою, а його твори невідворотно увійшли в українську історію.

Хто такий Івасюк?

Буде дивно, якщо ви ще не чули про Володимира Івасюка, але про всяк нагадаємо — це відомий український композитор-виконавець та поет, який зробив справжню революцію в українській культурі.

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Він став одним із засновників української естрадної музики. Івасюк написав 107 пісень, значну частину з яких ви неодмінно чули. Зокрема, "Червону руту", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас" та інші.

Володимир Івасюк: факти
Володимир Івасюк – феномен української культури

Окрім того, він є автором 53 інструментальних творів та писав музику до кількох спектаклів.

Його пісні – справжні шедеври української культури. Їх співали вдома, грали на танцях, крутило по радіо і телевізору. Одним словом – топ-музикант того часу.

Найвідоміші кавери на пісні Івасюка: дивіться відео

Отож, розповімо вам кілька маловідомих фактів про Івасюка.

Івасюк – медик, художник, скрипаль

Кажуть, що талановиті люди мають талант геть у всьому. Таким був й Володимир.

Всі знають Івасюка як легендарного музиканта та композитора. Та мало кому відомо, що за спеціальністю він — медик. Закінчував Львівський медичний інститут, в аспірантурі вивчав патологічну фізіологію – науку, що вивчає фізіологію хворого організму – загальні закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби.

Окрім того, він був чудовим скрипалем – грав на альті, чудово грав на фортепіано та гітарі.

І не музикою єдиною. Володимир Івасюк був дуже багатогранним – він мав ще й неабиякий хист до малювання. Малював акварельними фарбами або простим олівцем натюрморти, автопортрети, шаржі, карикатури, пейзажі та портрети видатних людей.

Володимир Івасюк: факти
Володимир Івасюк: портрет сестри

Івасюк і Ленінопад

Так-так, саме 17-річний Володимир, який народився 4 березня 1949 року у місті Кіцмань, що на Буковині, отримав покарання – 15 діб у відділі міліції за те, що одягнув з товаришами на погруддя Леніна у парку картуза. Тікаючи, хлопці зачепили погруддя – воно впало і надбилось.

Через інцидент Володимира хотіли вигнати зі школи і не видати атестат, а він йшов на золоту медаль. Через скандал сім'ї довелось переїхати до Чернівців.

Тарас Чубай – Наш Івасюк: слухати онлайн

Перша пісня та "Червона рута"

Івасюк вже у 15 років написав музику до вірша, який написав батько. Це була "Колискова".

"Червона рута", написана Івасюком у 1970 році, стала окремим культурним явищем у музиці. Вона настільки популярна, що стала народною. Пісня лунала у різних куточках світу, на неї створено десятки кавер-версій.

Софія Ротару – "Пісня буде поміж нас": дивитись відео онлайн

Але мало хто знає, що пісня була присвячена Марії Соколовській, яку називали Мусею. Вона навчалася в одній групі з Івасюком у медичному інституті. Володя був у неї закоханий.

"Червона рута" дала блискавичний початок кар'єрі Софії Ротару, яка її виконувала.

Ще один цікавий факт – ця пісня у виконанні Володимира Івасюка, Василя Зінкевича та Назарія Яремчука пролунала на Центральному телебаченні СРСР. Для тих років це було неймовірне явище – українська музика у прямому ефірі радянського телебачення.

Володимир Івасюк, Василь Зінкевич та Назарій Яремчук – "Червона рута": дивитись відео онлайн

Якось заради пісень Івасюка на Центральному телебаченні на цілих 15 хвилин затримали вихід програми "Час". А це – неабияке визнання та своєрідна перемога.

А ще на одному з урочистих заходів у київському Маріїнському палаці виступав ансамбль "Смерічка" з піснею "Червона рута". Тоді Генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв не втримався, підбіг до музикантів і почав підспівувати.

Український "Beatles"

Заснований Івасюком ансамбль "Буковинка" справив у ті часи такий фурор, що його почали порівнювати з британськими The Beatles.

А сталось це тому, що на радянському просторі тільки почали з'являтись вокально-інструментальні ансамблі. А "Буковинка" на той час вирізнялась з-поміж усіх надзвичайно ритмічним та незвичним репертуаром.

Можливо, якби все це відбувалось у Великобританії – ймовірно, Івасюк мав би усі шанси створити серйозну конкуренцію самому Джону Леннону.

Пісня Івасюка "Капелюх" – виконує "Пікардійська терція": дивитись відео онлайн

Ані Лорак й Івасюк

Ага, здивуєтесь ви – що у них могло бути спільного. Володимиру тоді було 29, і його сім’я переїхала з будинку у Кіцмані. Тож у будинок поселили діда Кароліни Куєк, тепер усім відомої як Ані Лорак.

Тож новонароджена Кароліна лежала у тому дитячому ліжечку від попередніх господарів, якими була сім’я Івасюків.

Там співачка провела свої дитячі роки. Та якщо раніше цим українці б захоплювались, тепер Ані Лорак своїми постійними гастролями у Росії у багатьох викликає огиду.

Володимир Івасюк: факти
Ані Лорак жила в будинку Володимира Івасюка

Загадкова смерть

Оскільки пісні Івасюка співали вдома, грали на танцях, крутили по радіо й телевізору, така популярність не могла залишитись поза увагою радянської влади – ним зацікавився КДБ.

За однією з версій, саме спецслужби КДБ у 1979 році повісили музичного генія у Брюховицькому лісі поблизу Львова. Та правоохоронці говорили лише одне – це було самогубство. Та обличчя Володимира було понівечене, а пальці – поламані. Кримінальне провадження так і залишилось нерозкритим.

Володимир Івасюк – "Водограй": дивитись відео онлайн

Акт непокори

На похорон 30-річного Володимира Івасюка прийшли понад 10 тисяч осіб. На його могилі були стоси квітів і вінків. Того ж дня міліція усе викинула, але наступного дня люди принесли ще більше квітів.

Так тривало протягом місяця. За часів СРСР це було своєрідним актом громадянської непокори.

Володимир Івасюк пішов з життя таким молодим. Та якби він досі був живим, то неодмінно написав би ще не один легендарний хіт. Та попри це він залишається феноменом української культури!

Володимир Івасюк: факти
Похорон Івасюка став символом українського протесту

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Автор: Юліана Вінтюк
Теги: LifeStyle СРСР Історія Новини культури Музика Публікації Статті Зіркові дні народження
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