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Український бренд Bevza випускає захисні костюми для лікарів

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Bevza випускає захисні костюми для лікарів / Instagram / @bevza

Бренд Bevza спромігся досягнути популярності у світовій модній індустрії. Засновниця компанії Світлана Бевза оголосила, що відтепер дизайнери одягатимуть не лише іменитих зірок, а й українських лікарів. Bevza спрямує своє виробництво на пошиття захисних костюмів.

Чимало відомих будинків моди зголосилося рятувати систему охорони здоров'я у рідних країнах. Одні з них жертвують колосальні суми на потреби медичної галузі, а інші забезпечують речами першої необхідності. На інстаграм-сторінці марки Bevza з'явилося відео, яким власниця анонсувала старт виготовлення спецодягу для людей, які перебувають у першій групу ризику захворювання на коронавірус – лікарів. 

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Світлана Бевза зазначила, що Україна знаходиться під загрозою спалаху зараження, саме тому Bevza розпочала підтримала ініціативу закордонних колег і розпочала випуск захисних комбінезонів для лікарів. Бренд буде забезпечувати працівників медичних закладів безкоштовно. 

"Ми з найкращими майстрами зібралися, щоб виготовити спецодяг для наших медичних працівників. Ми робимо це безкоштовно, оскільки вважаємо це нашим обов'язком. Ми всі маємо бути свідомими, щоб побороти цей вірус якомога швидше. Будьте здорові й залишайтеся вдома", – повідомила засновниця Bevza. 

На сторінках соціальних мереж Світлана Бевза опублікувала фото та відео, які показують процес створення спецодягу та зразок захисного костюма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BEVZA (@bevza)

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість хворих – у Київській (49 осіб) та Чернівецькій (25 осіб) областях. Смертельна недуга вже забрала життя 3 людей. Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Коронавірус в Україні Модні бренди Стиль і мода
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