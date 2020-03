Український дизайнер Руслан Багінський став героєм статті The New York Times

Відомий український дизайнер, майстер капелюшків Руслан Багінський став героєм статті американського видання The New York Times, де його назвали "розкішним капелюшником для зірок інстаграму".

Роботи Руслана Багінського вже приміряли зірки світового рівня. В його капелюшках красувалися Белла Хадід, Мадонна, Джіджі Хадід, Жанель Моне та Кайя Гербер. Дизайнер розвиває стиль та культуру України та показує її світові.

Читайте також: Андре Тан показав головні тренди весни-літа 2020: фото

У матеріалі The New York Times пишуть, що найбільшої популярності Русланові принесла кепка ручної роботи з войлока, твіду та інших матеріалів. Також зазначають, що три роки тому Багінський написав моделі Беллі Хадід, а вона скерувала його до свого стиліста. Невдовзі Хадід прийшла на вечірку в рамках New York Fashion Week у вишнево-червоній кепці.

Головні убори Багінського продаються в багатьох куточках світу, проте сам дизайнер каже, що не готовий виготовляти їх за межами України.

Мені дуже важливо тримати виробництво в Україні. Мова йде про працевлаштування місцевих людей. Але це також про те, щоб показати стиль та культуру України світові,

– зазначає Руслан.

До слова, перша леді України Олена Зеленська також приміряла головний убір від Руслана Багінського під час візиту до Папи Римського Франциска.