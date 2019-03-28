Український етно-гурт DakhaBrakha презентував кліп "Пливе човен"

Музичний гурт DakhaBrakha завжди вражає своїми музичними новинками і цього разу кліп на пісню "Пливе човен" не став виключенням. Учасники гурту презентували нове відео сьогодні, 28 березня.

Новий відеокліп на пісню "Пливе човен" став саундтреком до фільму українського режисера Романа Бондарчука "Вулкан". Кадри у кліпі стали поєднанням сцен з фільму, а також з відеопланами музикантів гурту на знімальному майданчику стрічки, повідомляє The Village.

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Дивіться відеокліп DakhaBrakha "Пливе човен" онлайн:

Я хотів сполучити голоси артистів із машинерією кінопроцесу – рейками, освітлювальними приладами, кабелями. Впустити цю виробничу матерію в кліп. Щоб відчути, як багато заліза, людей і енергії задіяно в процесі творення образу на екрані, створення фільму. Мене захоплює це поєднання. Зв’язок, який виникає між музикантами і долею екранних героїв,

– поділився своїми враженнями про створення кліпу Роман Бондарчук.

Самі ж музиканти запевняють, що нова композиція стала справжнім переосмисленням української народної пісні. Новий кліп "Пливе човен" зумів поєднати кіно та музику під мелодію як завжди проникливої та сильної пісні: "Пiсня, кадри з "Вулкану" – наша спроба поштовху атмосфери зниклих свiтiв та пошуків давно загубленого щастя".

Варто додати, що драма "Вулкан" вийде в українському прокаті 4 квітня. Історія Романа Бондарчука розповість про пригоди перекладача моніторингової місії ОБСЄ Лукаса (роль виконує Сергій Степанський) у маленькому містечку на півдні України. Майбутня кінострічка вже завоювала 8 престижних нагород на різних преміях та фестивалях.

Що відомо про гурт DakhaBrakha? Це відомий етно-гурт з України, який складається з 5 учасників – чотирьох жінок та одного чоловіка. Художнім керівником гурту є Владислав Троїцький, який разом з виконавцями створили назву гурту з двох староукраїнських слів – "давати" та "брати". Музичний гурт особливо вирізняється з-поміж інших завдяки своєму стилю під назвою "етно-хаос", тобто щось "хаотичне". Свої композиції вони виконують в автентичній манері, залучаючи музичні інструменти з різних куточків світу.



Свій лік гурт бере ще з 2000 року і відтоді DakhaBrakha приймає участь в різноманітних українських та міжнародних концертах і фестивалях. У 2010 році музиканти взяли участь в Національному відборі до Євробачення, але в останній момент віддали перевагу одному з європейських фестивалів. За час існування гурту вони випустили 6 музичних альбомів.