Український фестиваль "Книжковий Арсенал" у Лондоні назвали найкращим у 2019 році

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"Книжковий Арсенал" назвали найкращим фестивалем року
"Книжковий Арсенал" назвали найкращим фестивалем року / Facebook / @Книжковий Арсенал

Літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" у Києві, що традиційно відбувається Мистецькому Арсеналі з 2011 року, визнали найкращим фестивалем за версією Лондонського книжкового ярмарку. Окрім цього українська літературна подія отримала нагороду International Excellence Awards 2019.

Церемонія нагородження премією від Лондонського ярмарку відбулась 12 березня 2019 року.

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"Книжковий Арсенал" став літературним фестивалем року-2019 за версією Лондонського книжкового ярмарку! За блискуче куровану мультидисциплінарну програму, що, однак, не випускає з фокусу уваги книгу! Це фантастика! 
– йдеться у повідомленні представників "Книжкового Арсеналу" у Facebook.

Варто додати, що нагорода International Publishing Industry Excellence Awards – це міжнародна премія Лондонського книжкового ярмарку та Британської асоціації видавців, яка має на меті продемонструвати світові досягнення й інновації видавничої справи.

Що відомо про фестиваль "Книжковий Арсенал" в Україні?Вперше його провели у 2011 році у Мистецькому Арсеналі. Засновником міжнародного книжкового ярмарку є Наталія Заболотна. Протягом восьми років існування літературної події в столицю України приїжджало десятки тисяч відвідувачів як з України, так і з-за кордону. Окрім купівлі новинок в українських видавництвах, відвідувачі мають змогу побувати на різноманітних майстер-класах, лекціях, панельних дискусіях тощо. У 2019 році "Книжковий Арсенал" триватиме 22-26 травня у Мистецькому арсеналі.

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Теги: LifeStyle Новини культури Література Книги Нагороди Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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