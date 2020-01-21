Український фільм "Атлантида" переміг на міжнародному кінофестивалі в Норвегії

Драматичний фільм Валентина Васяновича, що отримав назву "Атлантида", нагородили головною відзнакою на Tromsø International Film Festival. Кінозахід проходив у Тромсе, що в Норвегії, з 13 по 19 січня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно на їхній офіційній сторінці у фейсбуці.

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У джерелі зазначається, що до програми норвезького фестивалю загалом входило 11 стрічок, серед яких український фільм Валентина Васяновича "Атлантида". Варто додати, що усі кінокартини отримали прем'єру в Норвегії, а окрім традиційної програми, частиною фестивалю Horizon East цього року стали присвячений Україні захід Horizon East:Ukraine.

Саме під час цієї події були показані створені за підтримки Держкіно такі стрічки: "Стрімголов" Марини Степанської, "Брама" Володимира Тихого, "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк та два фільми Романа Бондарчука – "Українські шерифи" та "Вулкан".

Додамо, що в фільмі "Атлантида" розповідається про майбутню перемогу у війні з Росією. Головні ролі в стрічці виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Що цікаво, зйомки фільму проходили ще з січня по березень у 2018 році у Маріуполі.

Фрагмент з фільму "Атлантида": відео