24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Український фільм "Атлантида" переміг на міжнародному кінофестивалі в Норвегії

433 Читать новость на русском
Постер до фільму "Атлантида" / Facebook / ДержКіно України

Драматичний фільм Валентина Васяновича, що отримав назву "Атлантида", нагородили головною відзнакою на Tromsø International Film Festival. Кінозахід проходив у Тромсе, що в Норвегії, з 13 по 19 січня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно на їхній офіційній сторінці у фейсбуці.

До теми: Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися

У джерелі зазначається, що до програми норвезького фестивалю загалом входило 11 стрічок, серед яких український фільм Валентина Васяновича "Атлантида". Варто додати, що усі кінокартини отримали прем'єру в Норвегії, а окрім традиційної програми, частиною фестивалю Horizon East цього року стали присвячений Україні захід Horizon East:Ukraine.

Саме під час цієї події були показані створені за підтримки Держкіно такі стрічки: "Стрімголов" Марини Степанської, "Брама" Володимира Тихого, "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк та два фільми Романа Бондарчука – "Українські шерифи" та "Вулкан".

Додамо, що в фільмі "Атлантида" розповідається про майбутню перемогу у війні з Росією. Головні ролі в стрічці виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Що цікаво, зйомки фільму проходили ще з січня по березень у 2018 році у Маріуполі.

Фрагмент з фільму "Атлантида": відео

 
Тато вигадав геніальний спосіб, як спокійно поспати, доглядаючи дітей
сьогодні
10645
Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 31622
20 січня 18:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 1962
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 2355
20 січня 14:39 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 21305
20 січня 13:40 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 16207
Новини
Більше новин
Залиште відгук