Український фільм "Атлантида" здобув перемогу на кінофестивалі у Венеції

Стрічка про повернення Донбасу режисера Валентина Васяновича "Атлантида" отримала відзнаку, як найкращий фільм в програмі Венеційського кінонофестивалю "Горизонти".

Цьогоріч за перемогу в програмі змагалися 19 повнометражних фільмів. Саме український фільм "Атлантида", події якого розвиваються на Донбасі, що повернувся до складу України – переміг, розповіли у Держкіно.

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"Атлантида" – фільм про майбутню перемогу у війні з Росією. Фільм про судоми перед остаточним руйнуванням міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і перш за все – у людському вимірі,

– наголосили в Держкіно.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo — Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019

Сюжет фільму демонструє, як герої, колишні військові, опиняються серед напівзруйнованого міста, де закриваються великі підприємства, а місцеві жителі, люди радянської системи, залишаються без роботи та розуміння, що їм робити далі.

Фільм "Атлантида" переміг в 9-у конкурсі Державного агентства з питань кіно та отримав держфінансування. Його прокат заплановано на осінь 2019 року.

Зйомки стрічки проходили у січні-березні 2018 року переважно в Маріуполі. Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та один з продюсерів.

Світова прем'єра українського фільму відбулась 4 вересня у Венеції. Тоді, вперше, над палацом де проходить фестиваль підняли український прапор.

"Горизонти" – друга знакова програма Венеційського кінофестивалю. До неї відбирають переважно експериментальні стрічки, які демонструють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.