Український фільм "Черкаси": опубліковано перший тизер драми про анексію Криму

В мережі з'явився перший офіційний тизер до українського воєнного фільму "U311 Черкаси", названого на честь військового корабля, якого замінували російські військовослужбовці. Також представники драматичної картини показали постер, на якому зображено той самий оточений терористами тральщик.

Офіційний тизер до фільму "Черкаси" з'явився на YouTube-каналі компанії FILM.UA Group, яка займається дистрибуцією української картини. Стрічка розповідатиме історію реальних подій про анексію Криму, які відбулася в березні 2014 року на озері Донузлав.

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За сюжетом фільму, на тральщик "Черкаси", який перебував на території Криму, напали російські війська. Протягом трьох тижнів корабель з українськими моряками мужньо тримав оборону і став єдиним судном, яке утримало прапор України на щоглі.

За створенням сюжету та знімальним процесом слідкував Юрій Федаш, який на момент нападу був командиром тральщика U311 "Черкаси". А ряди акторів поповнили моряки, які обороняли свій корабель у нелегкий березень 2014-го. Фільм "Черкаси" знімали в Одесі, Очакові, що в Миколаївській області, та в невеличкому селі неподалік Чернігова.

Дивитися тизер українського фільму "Черкаси": відео



Постер фільму "Черкаси" / Facebook ДержКіно України