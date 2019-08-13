Український фільм "Додому" можуть номінувати на Оскар: деталі

Фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва може бути висунуто на "Оскар". Адже це – єдина кінострічка, яка бере участь у відборі в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Остаточне рішення щодо висунення фільму на премію "Український Оскарівський комітет" винесе 23 серпня.

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Зазначимо, що наступна 92 церемонія вручення призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року.

Що відомо про фільм

Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Один з них помирає на початку фільму.



Аріману Алієву – 26 років

Через це батько приїжджає в Київ, щоб забрати його назад у Крим та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.

В центрі сюжету – конфлікт поколінь та їхнє розуміння слова "дім". Все це відбувається на тлі сучасних українських реалій. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі.

Як знімали фільм "Додому": дивіться відео

Зазначимо, що раніше український фільм "Додому" про кримських татар потрапив у програму Каннського фестивалю. А також здобув перемогу на престижному кінофестивалі в Румунії.