Український фільм "Додому" на Каннському фестивалі: чим вражає стрічка та коли чекати прем'єру

Українська стрічка "Додому" увійшла до конкурсної програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Це фільм режисера Нарімана Алієва "Додому" про кримського татарина, який був змушений через анексію Криму розлучитися із синами.

"Особливий погляд" – це друга за значущістю премія Каннського кінофестивалю після основної конкурсної програми.

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Сюжет фільму

Фільм "Додому" – повнометражна стрічка про історію кримського татарина і його синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Стрічка починається загибеллю старшого сина Назіма, і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому і поховати старшого сина вдома, в Криму, згідно з мусульманськими традиціями.



Кадр з фільму "Додому"

У центрі сюжету – конфлікт поколінь і їхнє розуміння слова "дім". Усе це відбувається на тлі сучасних українських реалій. Продюсер стрічки Володимир Яценко запевняє, що це незвичайна історія батька і сина, яка відбувається на перетині безлічі больових ліній.

"Додому" – це універсальний сюжет дорослішання і становлення чоловіка. Я б не сказав, що це проста історія, але вона дуже виразна, там чіткий лінійний сюжет. Це історія про батька, який народився у вигнанні, для якого Крим – його Єрусалим, він усе життя боровся за право жити там, й абсолютно космополітичного сина, який не збирається мати ніякого стосунку до кримськотатарської культури,

– відповів продюсер.

Дія фільму розгортається в різних точках України: герої їдуть з Києва до Криму. Фільм продемонструє, як уздовж цього шляху змінюється життя людей, їх побут і настрої.

Режисер фільму Наріман Алієв наголосив, що це вигадана історія, але в ній є багато схожості з реальністю, яка оточує всіх нас. Прототипів у героїв немає, це збірні образи, які допомагають розкрити ідею фільму.

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Які важливі проблеми описують у фільмі

"В Україні на сьогодні є безліч стереотипів про кримських татар. Адже та пропаганда, яка відбувалася протягом існування Радянського Союзу, досі залишається в українському населенні. Перш за все, я хочу, щоб на кримських татар подивилися як на людей, бо це історія простої сім'ї. Ми, перш за все, люди, в яких є своя культура, традиції та свій менталітет", – заявив Наріман Алієв.

Актори, які знялися в стрічці

Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв і Ремзі Білялов. Також у фільмі знялися Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі.

Як розповів режисер, він переживав, що Ахтем Сеїтаблаєв не погодиться, тому спочатку вони запропонували йому зіграти другорядну роль на три знімальні дні. Але актор згодом набрався сміливості і сам попросився пройти кастинг на головну роль.



Ахтем Сеїтаблаєв (ліворуч) та Ремзі Білялов (праворуч)

Продюсером стрічки виступив Володимир Яценко, який раніше продюсував фільм "Дике поле" за мотивами роману Сергія Жадана. Виробництвом режисерської роботи Алієва займалась кінокомпанія Limelite. Фільм створений за допомогою Міністерства культури України, а його міжнародними продажами займатиметься авторитетна компанія Wild Bunch.

Наголосимо, що 70% фільму знято кримськотатарською мовою.

Коли відбудеться прем'єра фільму?

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 2019 року на одному з найбільших фестивалів, назву якого продюсер поки не називає. У світовому показі прем'єру очікують 22 травня.

Як знімали фільм "Додому": відео

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші.