Український фільм "Додому" побореться за номінацію у премії Золотий глобус

Попри те, що української прем'єри фільму "Додому" ще не було, він вже став одним із найбільш нашумілих стрічок у 2019 році. Адже, окрім того, що фільм потрапив до лонглиста Оскара, він номінований у престижній категорії премії Золотий глобус.

Раніше стало відомо, що українська стрічка "Додому" потрапила до лонглиста Оскара-2020, однак це не всі сюрпризи для поціновувачів вітчизняного кінематографа. Як повідомили творці фільму "Додому" на офіційній сторінці в фейсбуці, кінокартина боротиметься у номінації "Найкращий іншомовний фільм" на церемонії нагородження Золотий глобус.

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На сторінці зазначається, що загалом на номінацію Золотого глобуса "Найкращий іншомовний фільм" претендують 80 фільмів з 49 країн. Окрім стрічки "Додому", режисером якої виступив Наріман Алієв, до лонглиста потрапили картини Педро Альмодовара, Франсуа Озона, Пон Джун Хо та багатьох інших популярних режисерів.

"Стрічка про Крим стала єдиним українським кандидатом у лонглисті премії", – повідомляють на сторінці "Додому" у фейсбуці. Остаточний список номінантів на премію Золотий глобус-2020 буде оголошено 9 грудня 2019 року.



Фільм "Додому" боротиметься за номінацію у Золотому глобус-2020 / Facebook / @Додому

Що відомо про фільм "Додому"? Український фільм "Додому" став четвертою, проте дебютною повнометражною роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва.

У стрічці розповідається про кримського татарина Мустафу та двох його синів Аліма та Назіма, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть на війні одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло сина назад в Крим і поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.



Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Продюсером фільму став Володимир Яценко. Виробник – LimeLite.