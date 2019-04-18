Український фільм "Додому" про кримських татар потрапив у програму Каннського фестивалю

Сьогодні, 18 квітня, представники Каннського кінофестивалю оголосили номінантів міжнародної події, що відбуватиметься з 14 по 25 травня. В програму "Особливий погляд" потрапила українська кінострічка про кримських татар режисера Нарімана Алієва під назвою EVGE ("Додому").

Одними з перших про чергове досягнення українського кіно сповістили сам режисер та Державне агентство України з питань кіно у Facebook.

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Це велика честь – представити свою дебютну роботу на Каннському фестивалі. Про це мріє кожен кінематографіст, і я не був винятком. Ми довго й наполегливо йшли до того, щоб цей фільм відбувся. Я вдячний усій команді, яка працювала над проектом,

– поділився новиною режисер стрічки Наріман Алієв.

Сам кримськотатарський режисер Наріман Алієв є автором трилогії "Кримські історії" (короткий метр). Одним з його досягнень також є створення фільму SENSIZ ("Без тебе") 2016, що був представлений в межах Generation 14+ на Берлінському кінофестивалі. У новому фільмі EVGE йдеться про історію кримського татарина Мустафи, сини якого відправляються жити у Київ після анексії Криму.

Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступив Володимир Яценко, який раніше продюсував фільм "Дике поле" за мотивами роману Сергія Жадана. Виробництвом режисерської роботи Алієва займалась кінокомпанія Limelite.

Варто додати, що у 2018 році у Каннах фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав нагороду за найкращу режисуру в конкурсі "Особливий погляд". Тому можна сподіватись, що українська кінострічка EVGE отримає не менший успіх у Франції. Загалом в програмі "Особливий погляд" цьогоріч представлено 16 кінострічок. Всіх номінантів Каннського фестивалю 2019 ви можете переглянути тут.

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.