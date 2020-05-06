Один із найдорожчих українських фільмів "Довбуш" вийде у прокат із запізненням

В Україні кіномани залишаються в очікуванні одного з найкращих та найдорожчих вітчизняних фільмів – "Довбуш". Однак прем'єру кінострічки через пандемію коронавірусу довелось перенести на 2021 рік.

Про це у коментарі "Главком" розповів режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін. За його словами, кінострічка мала вийти на великий екран 10 листопада, однак створення історичної драми вже зупинили, тому очікувати на прем'єру варто у 2021 році.

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"Планували закінчити "Довбуша" в цьому році. Через пандемію, як і у всіх, змінюються плани... Фінансування від держави більше не очікується, на закінчення проєкту плануються кошти продюсерські (інвесторів, рекламні, попередні продажі та ін.)", – розповів Олесь Санін.

Окрім цього, режисер відверто зізнався, що очікуваний бюджет фільму – близько 100 мільйонів гривень, що робить стрічку однією із найдорожчих в історії українського кіно. Наразі Олесь Санін веде перемовини про можливість презентувати "Довбуша" на стрімінгових сервісах.

До проєкту є інтерес іноземних кампаній. Можливий вихід фільму або його розширеної версії на міжнародних стрімінгових платформах. Ми над цим працюємо, – додав він.

Як відомо, головні ролі у фільмі "Довбуш" виконали: Сергій Стрельніков, Олексій Гнатковський, Даша Плахтій і польські актори Агата Бузек та Матеуш Костюкевич.

У центрі сюжету кінострічки – один з найвідоміших борців за свободу свого краю, легендарний ватажок опришків. Олекса та Іван Довбуші об'єднують чоловіків, щоб навести лад та посіяти страх у ворогів. Та дороги братів розходяться, а багатії витрачають кошти, аби придушити повстання в Карпатах.

Глядачі фільму "Довбуш" зможуть не тільки помилуватись неймовірною красою українських гір, але й побачити драму життя Олекси Довбуша, його непросте кохання та боротьбу за волю.



Кадри з фільму "Довбуш" / Cinema In UA