Український фільм "Гоголь Док" отримав приз на кінофестивалі в Нью-Йорку

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Режисерка фільму "Гоголь Док" Аліса Павловська
Режисерка фільму "Гоголь Док" Аліса Павловська / Facebook / @Alisa Pavlovskaya

День кінонагород продовжується – окрім перемог фільмів "Гуцулка Ксеня" та "Додому" на фестивалях в Японії та Румунії нову перемогу для України принесла ще одна стрічка. Нею стала картина під назвою "Гоголь Док" режисерки Аліси Павловської, яку визнано найкращим документальним фільмом 8-го Міжнародного кінофестивалю в Нью-Йорку.

Про чергове досягнення українського кінематографу розповіли на сайті Державного агентства України з питань кіно 2 липня. Виробництвом фільму зайнялись кінокомпанії "Трумен Продакшн" (продюсер Валерій Калмиков) та "Федорова Продакшн" (продюсер Альона Федорова) за підтримки Держкіно. 

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Загалом на Міжнародному кінофестивалі в Нью-Йорку (International Filmmaker Festival of New York) було сформовано 10 номінацій, в одній з яких "Гоголь Док" отримав першість як найкращий документальний фільм. У кінокартині йдеться про те, що Україна сьогодні є ідеальним середовищем для вільної творчості. На сайті Docudays Ua зазначають, що фільм "Гоголь Док" – "це метафоричне спорудження Вавилонської вежі, що символізує союз людей заради єдиної глобальної мрії". А мрія ця полягає в організації та відкритті 10-го за рахунком Фестивалю мистецтва "ГогольFEST" у Києві, оскільки подія практично не має державної фінансової підтримки.

На арт-платформі "ГогольFEST", яка є фабрикою творчості сучасного мистецтва, закладається фундамент багатовікової мрії народів – Вежа Вавилон! Поєднання мультинаціональних культурних традицій у музиці, живописі, театрі, кіно, скульптурі тощо, на думку організаторів фестивалю, є головним інструментом споруди,
– повідомляє Держкіно.

Що цікаво, головними персонажами фільму стали організатори щорічного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFEST" – Влад Троїцький, Андрій Баль, Максим Демський та Олексій Леонов. 

Сама ж режисерка Аліса Павловська родом з Росії. Навчалась у Москві у Студії індивідуальної режисури Бориса Юхананова, а згодом там же закінчила Всеросійський державний інститут кінематографії як оператор. За свою недовгу творчу кар'єру вона створили чотири фільми: "Топоркестра" (2012), "Не хочу вмирати" (2013), "П'ята терапія" (2017) і "Гоголь Док" (2017).

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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