Український фільм "Гуцулка Ксеня" переміг на кінофестивалі в Японії: фото

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Український фільм "Гуцулка Ксеня"
Український фільм "Гуцулка Ксеня" / Радіо Свобода

Українське кіно підкорює міжнародні майданчики – колоритна стрічка "Гуцулка Ксеня", режисером якої стала талановита Олена Дем’яненко, отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі.

Головну нагороду фестивалю режисерці вручила зірка японського кіно Момоі Каорі, відома всім через роль у фільмі "Мемуари Гейші".

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Тепер український мюзикл побачить у прокаті вся Японія. На розгляд комісії фестивалю було надіслано понад 1200 фільмів з усього світу. "Гуцулка Ксеня" потрапила у п'ятірку конкурсних стрічок і здобула перемогу.

Фільм "Гуцулка Ксеня" отримала головний приз Atami Film Festival 2019


Що відомо про фільм "Гуцулка Ксеня"?

Зазначимо, що це перший український мюзикл, створений за новітньої історії нашого кінематографу. В прокат вийшов 7 березня цього року.

У центрі комедії – молодий хлопець Яро, який живе в Америці. Однак, парубок змушений повернутись до України, адже його батько перед смертю заповів йому 1 мільйон доларів. Та отримати немалу суму парубок зможе тільки після одруження зі свідомою українкою. А тому знайти наречену хлопець вирішує у колоритній Ворохті.

Український фільм-мюзикл режисерки Олени Дем'яненко, в основу якого покладено знамениту оперету Ярослава Барнича. У фільми знялися молоді актори та зірки: Варвара Лущик, Макс Лозинський, Ігор Цишкевич, а також популярний гурт "ДахаБраха".

Дивіться трейлер фільму "Гуцулка Ксеня":

 

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Японія
Джерело: 24 канал
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