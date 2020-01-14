Український фільм "Мої думки тихі" з Ірмою Вітовською готується до прем'єри: сюжет і трейлер

Українська комедія з фрагментами драми вийде на великий екран вже 16 січня. Фільм "Мої думки тихі" з Ірмою Вітовською отримав чимало позитивних відгуків під час світових прем'єр на міжнародних фестивалях, а також світове визнання у вигляді нагород. Тож, про що розповідатиметься у фільмі, а також трейлер – далі.

Фільм "Мої думки тихі" є дебютною самостійною роботою для українською режисера Антоніо Лукіча. Також кінотворець приєднався до написання сценарію, над яким працювала Валерія Кальченко. Перша українська прем'єра відбулася на Одеському кінофестивалі 18 липня, однак, аби переглянути її в кінотеатрах, глядачам довелося почекати на неї ще шість місяців.

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Вже з 16 січня комедійна драма буде доступна до перегляду у всіх кінотеатрах України.

За сюжетом фільму "Мої думки тихі", звукорежисер Вадим, якого зіграє Андрій Лідаговський, переживає смугу невдач. Однак в якийсь момент, несподівано навіть для самого хлопця, доля йому посміхається. Вадимові пропонують роботу, яку оплачуватиме канадська компанія. Все, що він повинен зробити – записати звуки українських тварин.

Неординарна пропозиція захопила хлопця і він одразу ж зібрався в дорогу. Вадим мотивує себе планами на майбутнє – якщо пощастить записати спів рідкісної качки, то він отримає запрошення у Канаду. І все б нічого, але в його творчі пориви та захмарні мрії трішки приземленості та повсякденного побуту вносить його мама, яку зіграє Ірма Вітовська. Вона вирішує їхати разом з сином і допомогти йому записувати звуки українських тварин.

Мої думки тихі: трейлер дивитися онлайн