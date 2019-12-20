24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Український фільм "Сторонній" отримав 5 нагород на фестивалі фантастики у Колумбії

92 Читать новость на русском
"Сторонній" / Фото з відкритих джерел

Складно не помітити, що за кілька останніх років український кінематограф зробив неабияк крок вперед, що оцінюють не лише в Україні, але й поза її межами. Так, фільм українського виробництва "Сторонній"/Stranger підтвердив це, отримавши 5 нагород на Міжнародному кінофестивалі.

Про те, що українська стрічка стала тріумфатором Міжнародного кінофестивалю фантастики, що пройшов днями у Колумбії, повідомляється на офіційній сторінці у фейсбуці.

До речі, фільм "Сторонній" отримав престижну нагороду в Канаді: подробиці

Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia – так називається популярний кінозахід – пройшов у столиці Колумбії – Боготі. Містичний детектив "Сторонній"/Stranger отримав такі нагороди:

  • Найкращий художній фільм в категорії SCI-FI
  • Найкращий режисер – Дмитро Томашпольський
  • Найкращий сценарій – Дмитро Томашпольський
  • Найкращий оператор – Сергій Смичок
  • Найкращий художник – Олексій Величко

Нагадаємо, що в центрі сюжету "Сторонній"/Stranger розгортається одразу кілька подій. Під час виступу у басейні команда синхронного плавання несподівано зникає під водою. А ще одна пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Що найцікавіше, у приміщенні, де зникла пацієнтка санаторію не було вікон, а двері були замкнені зсередини. А найдивніше те, що ці дві справи пов'язані між собою. Але, до чого тут лялька з живим волоссям?...

Сторонній: трейлер до українського фільму онлайн

 
Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
сьогодні
8301
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини України Кіно Колумбія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:57 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 7819
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 434
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7711
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 668
19 грудня 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1486
Новини
Більше новин
Залиште відгук