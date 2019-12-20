Український фільм "Сторонній" отримав 5 нагород на фестивалі фантастики у Колумбії
Складно не помітити, що за кілька останніх років український кінематограф зробив неабияк крок вперед, що оцінюють не лише в Україні, але й поза її межами. Так, фільм українського виробництва "Сторонній"/Stranger підтвердив це, отримавши 5 нагород на Міжнародному кінофестивалі.
Про те, що українська стрічка стала тріумфатором Міжнародного кінофестивалю фантастики, що пройшов днями у Колумбії, повідомляється на офіційній сторінці у фейсбуці.
До речі, фільм "Сторонній" отримав престижну нагороду в Канаді: подробиці
Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia – так називається популярний кінозахід – пройшов у столиці Колумбії – Боготі. Містичний детектив "Сторонній"/Stranger отримав такі нагороди:
- Найкращий художній фільм в категорії SCI-FI
- Найкращий режисер – Дмитро Томашпольський
- Найкращий сценарій – Дмитро Томашпольський
- Найкращий оператор – Сергій Смичок
- Найкращий художник – Олексій Величко
Нагадаємо, що в центрі сюжету "Сторонній"/Stranger розгортається одразу кілька подій. Під час виступу у басейні команда синхронного плавання несподівано зникає під водою. А ще одна пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Що найцікавіше, у приміщенні, де зникла пацієнтка санаторію не було вікон, а двері були замкнені зсередини. А найдивніше те, що ці дві справи пов'язані між собою. Але, до чого тут лялька з живим волоссям?...
Сторонній: трейлер до українського фільму онлайн