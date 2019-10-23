Український фільм "Сторонній" отримав престижну нагороду в Канаді: подробиці

Кінокартина українського виробництва "Сторонній", яку створили за підтримки ДержКіно, відзначилася далеко за межами України. На Міжнародному фестивалі хоррорів фільм Дмитра Томашпольського відзначили за найкращу операторську роботу.

З-поміж усіх кінокартин, які були представлені на Міжнародному фестивалі хоррорів, український фільм "Сторонній/Stranger" було визнано найкращою операторською роботою. Про це повідомляється на офіційній сторінці ДержКіно України у фейсбуці.

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Масштабний кінофестиваль пройшов в Онтаріо, що в Канаді. Він виявився третім за рахунком, у якому "Сторонній" взяв участь. Світова прем'єра фільму відбулася у Південній Кореї ще 21 вересня в рамках конкурсної програми Seoul International Film Festival. Пізніше українську стрічку презентували північно-американським шанувальникам на фестивалі Fargo Fantastic Film Festival, що пройшов у США. Українська прем'єра фільму "Сторонній" запланована на 2020 рік.

У містичній картині розгортаються одразу кілька сюжетних ліній. У першій – команда синхронного плавання несподівано зникає під водою під час виступу у басейні, а в другій – під час прийому хвойно-перлинної ванни зникає пацієнтка санаторію, у приміщенні якого не було вікон, а двері були замкнені зсередини. За моторошну справу береться інспектор Глуховська, яка за всю кар'єру не залишила жодної нерозкритої справи. Їй доведеться з'ясувати, як ці історії пов'язані між собою, до чого тут лялька з живим волоссям і, найголовніше, хто вона така насправді.

Над сценарієм фільму та режисурою працював Дмитро Томашпольський, продюсерську роботу виконувала Олена Дем'яненко, а оператором-постановником виступив Сергій Смичок. Головні ролі у "Сторонньому" зіграли Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.

Дивитися український тизер фільму "Сторонній": відео