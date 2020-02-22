Український фільм "Сторонній" переміг на кінофестивалі в США

Українське кіно продовжує підкорювати закордонних експертів. Днями фільм "Сторонній" від режисера Дмитра Томашпольського переміг на фестивалі Monsters of Horror International Film Festival у США.

Такою новиною поділились представники "Держкіна" на офіційній фейсбук-сторінці. Кінострічка "Сторонній" виборола перемогу в номінації "Найкращий іноземний повнометражний фільм".

Читайте також: Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Євтушенко ледь не померла на зйомках фільму

Кінофестиваль Monsters of Horror International Film Festiva пройшов 14-16 лютого у місті Талса, що в американському штаті Оклахома. До конкурсної програми організатори події відібрали 12 повнометражних фільмів у жанрі хоррор. За перемогу в цій номінації, окрім "Стороннього", поборолись кінострічки з Франції, Швеції, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Румунії, Данії, Чехії та Польщі.



Фільм "Сторонній" виборов перемогу на кінофестивалі США / Держкіно

Відомо, що це вже 9-а перемога фільму Дмитра Томашпольського на міжнародному кінофестивалі. До цього режисер хизувався відзнаками, здобутими в Японії, Канаді, США та Колумбії. Презентація фільму "Сторонній" запланована у 2020 році. Поки ж кінострічку активно показують за кордоном.

Головні ролі у фільмі "Сторонній" зіграли зірка "95 Кварталу" Анастасія Євтушенко та відома акторка Даша Трегубова. За сюжетом, спортсмени щезають під водою в басейні під час публічного виступу. Моторошний інцидент за участю команди синхронного плавання неможливо пояснити. За розслідування заплутаної справи береться інспектор Глуховська, у кар'єрі якої не було жодного нерозкритого вбивства. Вона пов'язує зникнення спортсменів зі ще одним злочином: пацієнтка водолікарні також загадково щезла під час прийому хвойно-перлинної ванни. Хто ж викрадає людей у такий міфічний спосіб – глядачі невдовзі побачать на екранах.

Дивіться трейлер до фільму "Сторонній": відео