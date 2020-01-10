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Український фільм "Сторонній" здобув перемогу на кінофестивалі в Лос-Анджелесі

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Фільм "Сторонній" здобув міжнародну нагороду / Facebook / @tomashpolski

Українські фільми стрімко підкорюють весь світ. Кінострічки вітчизняних режисерів виборюють відзнаки на міжнародних фестивалях, а їхні імена стають все відомішими у Голлівуді. 10 січня фільм "Сторонній" вкотре довів це: він завоював першість на кінофестивалі в Лос-Анджелесі.

Про це з гордістю повідомили представники Держкіно у фейсбуці. За їхніми даними, "Сторонній" здобув перемогу у номінації "Найкращий оригінальний сценарій" на Міжнародному кінофестивалі фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival, що пройшов у Лос-Анджелесі. 

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Відомо, що режисером та сценаристом фільму є талановитий Дмитро Томашпольський. На початку січня він отримав запрошення від представників фестивалю та зайняв місце серед експертів кінопремії. 

Кінострічка
Дмитро Томашпольський – автор фільму "Сторонній" / Facebook / @tomashpolski

Відомо, що головні ролі у фільмі "Сторонній" виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. За сюжетом, спортсмени щезають під водою під час важливого виступу. Моторошне зникнення команди синхронного плавання неможливо пояснити. Однак воно пов'язане зі ще одним інцидентом:  пацієнтка водолікарні щезає під час прийому хвойно-перлинної ванни. За розслідування заплутаних справ береться інспектор Глуховська, у кар'єрі якої не було жодного нерозкритого вбивства. 

Фільм "Сторонній" планують презентувати у 2020 році. Наразі ж новинка режисера Дмитра Томашпольського підкорює міжнародні кінофестивалі та активно збирає нагороди. Загалом "Сторонній" вже має 8 нагород, здобутих у Японії, Канаді, США та Колумбії. 

Дивіться трейлер до фільму "Сторонній": відео 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Нагороди
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