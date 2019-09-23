Український фільм вперше відкриватиме кінофестиваль у Люксембурзі

Залишаються лічені дні до старту кінофестивалю CinEast Festival, що, за традицією, відгримить у Люксембурзі. Стало відомо, що українському фільмі "Мої думки тихі" віддали особливу роль у події: саме ця кінострічка відкриватиме захід.

Це вперше робота вітчизняного режисера буде відкривати міжнародний фестиваль. Згідно з програмою CinEast Festival, показ кінострічки "Мої думки тихі" відбудеться 3 жовтня. Чи отримає дебютна повнометражна робота Антоніо Лукіча відзнаку – прихильники дізнаються у фінальний день фестивалю, 20 жовтня.

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Як відомо, трагікомедія "Мої думки тихі" розповідає історію звукорежисера Вадима. Молодий хлопець після череди невдач вирішує розпочати все заново. Він отримує шанс змінити своє життя та переїхати до Канади за умови втілення, на перший погляд, простого проєкту. Вадим повинен записати голос закарпатського птаха – Рахівського крижня. Щоб відшукати у Карпатах тварину, хлопець вирушає до рідного села та змушений взяти в експедицію Карпатами свою маму.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

Кінострічка, в якій головні ролі виконали Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський, вже отримав чималий успіх у світі. Так, авторам фільму "Мої думки тихі" вдалось завоювати приз від журі 54-го Карловарського міжнародного кінофестивалю. Окрім цього, роботу Антоніо Лукіча відзначили на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалю. Відтак фільм має великі шанси здобути ще одну нагороду.