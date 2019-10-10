Український гурт "Агонь" анонсував виступи у Росії та представив нову учасницю

Популярний гурт "Агонь" зумів вразити прихильників декількома заявами. Колектив презентував новий кліп, у якому познайомив громадськість з новою учасницею – російською акторкою театру та кіно Іриною Горбачовою. Окрім цього, артисти анонсували майбутні виступи у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як відомо, напередодні прем'єри нового кліпу гурт "Агонь" зізнався, що у їхньому складі відбулись зміни. До співаків Антона Савлепова та Костянтина Борівського долучилась росіянка Ірина Горбачова. Саме з нею артисти записали трек "Бомба" та створили кліп, який поєднав танці, гумор, постіронію та абсурд.

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Що відомо про Ірину Горбачову? Це акторка, яка народилась у Маріуполі, однак тривалий час проживає у Росії та має відповідне громадянство. Навчалась Ірина Горбачова у Москві, у відомому Театральному інституті імені Бориса Щукіна. Наразі акторка може похизуватись ролями в театрі та кіно. Так, Ірину Горбачову можна було побачити у російських кінострічках "Я худну", "Справа честі", "Історія одного призначення", "Тренер", "Молода гвардія" та ін.

"Зйомки нового кліпу стали для нас справжнім викликом. Це стихійний проєкт. У нас був цікавий танцювальний трек, який дуже сподобався Ірі, і вона проявила бажання заспівати з нами. Коли ми почули запис, зрозуміли, що такий шанс упускати не можна. І буквально за 3 дні організували весь знімальний процес! Всього 3 дні пішло на опрацювання сценарію, пошук локації і підбір костюмів. Це був справжній челендж. Часом саме в стані зовнішнього опору і народжуються найбільш видовищні твори!" – розповіли учасники гурту "Агонь".

Дивіться кліп гурту "Агонь" та Ірини Горбачової "Бомба": відео

Та не тільки кліп "Бомба" привернув увагу журналістів LifeStyle 24. У дописі до ролика гурт "Агонь" анонсував виступи у Росії. Згідно з афішами, український колектив планує виступити у Москві та Санкт-Петербурзі. Концерти заплановані на 1 та 4 грудня 2019 року.



Гурт "Агонь" виступить у Росії / Скріншот афіші



Український гурт "Агонь" оскандалився / Скріншот афіші