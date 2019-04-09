Український гурт Dakh Daughters виступив на культовій радіостанції США: відео

Український гурт Dakh Daughters підкорює американських меломанів. Колектив відіграв відомі композиції на культовій радіостанції США – KEXP.

Dakh Daughters, які виступають у жанрі фрік-кабаре, вирішили розширювати коло своїх прихильників. Екстравагантний колектив виконав пісні на одній з престижних американських радіостанцій – KEXP.

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Запис українських музикантів відбувся у січні 2019 року, однак 9 квітня представники радіостанції опублікували відео феєричного виступу Dakh Daughters. Відомо, що артисти відіграли композиції із нового студійного альбому. Зокрема, на радіо зазвучали треки "Сеп Веррес", "Rosy", "Druzhba".

Dakh Daughters на радіо KEXP виконали пісню "Сеп Веррес": дивіться відео

Dakh Daughters на радіо KEXP виконали пісню "Rosy": дивіться відео

Dakh Daughters на радіо KEXP виконали пісню "Druzhba"​: дивіться відео

Dakh Daughters на радіо KEXP виконали пісню "To Moye More"​: дивіться відео

Dakh Daughters – не перший гурт, який підкорює слухачів радіостанції KEXP. Раніше там зазвучав талановитий колектив DakhaBrakha. Ймовірно, це пов'язано із художнім керівником Владиславом Троїцьким, який співпрацює з двома гуртами.

Що відомо про Dakh Daughters?Театрально-музичний гурт, який обрав незвичний жанр – фрік-кабаре. Талановиті вокалістки та музикантки Ніна Гаренецька, Руслана Хазіпова, Таня Гаврилюк, Соломія Мельник, Анна Нікітіна, Наталія Галаневич, Наталія Зозуль майстерно поєднують вокал, гру на музичних інструментах та театральний перформанс.



Колектив існує з 2012 року. За цей час Dakh Daughters випустив два студійні альбоми – IF (2016) та Air (2019). Окрім вокальної кар'єри, музикантки підтримують важливі ініціативи, зокрема, UAnimals, Всеукраїнський марш за права тварин. У серпні 2018 року Dakh Daughters публічно підтримали ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Сталось це під час фестивалю Jazz Koktebel, що у Чорноморську.