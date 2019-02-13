Український гурт Kozak System випустив захопливий кліп у стилі "Чорного дзеркала": відео

Відома українська група Kozak System завжди дивує своїх фанатів гучними та актуальними хітами. Цього разу вони перевершили всі сподівання прихильників – їм вдалось випустити новий кліп на пісню "Холодного січня" з платівки "Не Моя".

Відеокліп було знято у січні цього року під керівництвом режисера Олександра Шкрабака. Пісня "Холодного січня" стала шостим і останнім синглом з альбому, який вийшов навесні минулого року. У новому кліпі глядачам пропонують поринути у світ популярного серіалу "Чорне дзеркало", у якому відображатимуться події із серії "Брандашмиг". У ній створюється імітація контролю головного героя, від дій якого залежатиме фінал серії.

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Гурт Kozak System випустив "інтерактивний" кліп на пісню "Холодного січня" / Прес-служба

Щодня ми спостерігаємо, як ідеї, які буквально місяць тому здавалися абстрактним і далекими від реальності, зараз змінюють життя людей. Справжній creep та жахіття зараз ховаються за big data, тарґетингом та віртуальною реальністю. Технології вже змінили нашу психіку, але до чого це призведе – покаже тільки час. У цьому відео ми вирішили злегка погратися у нові тренди на інтерактивність,

– поділився задумом нового відеокліпу автор ідеї нового відео, Сергій Соловій.

У новому кліпі, який з дня публікації на YouTube (12 лютого) вже переглянули більше 8 тисяч разів, можна побачити все – і альтернативну реальність, замішану на восьмибітній графіці приставок, і комп'ютери 80-х, і мотиви вашого улюбленого серіалу в поєднанні з чистим вокалом артистів. Переконайтесь самі!

Kozak System – "Холодного січня": дивитись відео онлайн



Як створювали відеокліп на пісню "Холодного січня" / Прес-служба

Що відомо про гурт Kozak System? Український рок-гурт виступає на багатьох українських та міжнародних фестивалях, представляючи свою багаторічну творчість. Гурт був створений ще у 2012 році і відтоді п'ятеро музикантів випустили чотири успішних платівки: "Шабля" (2012), "Пісні самонаведення" (2014), "Живи і Люби" (2015) і "Не Моя" (2018). Варто додати, що раніше музиканти перебували у складі іншого відомого гурту "Гайдамаки".