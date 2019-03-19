Український гурт Panivalkova розпався: відома причина

Колоритний гурт Panivalkova вирішили припинити свою творчу діяльність. Артистки оголосили про це на офіційних сторінках, пояснивши, що хочуть розпочати сольну кар'єру.

Як зізнались учасниці колективу, ще у 2018 році вони домовились, що гурт Panivalkova припиняє існування. Кожна з вокалісток – Ірина Кульшенко, Даша Пугачова, Ірина Лузіна – планує залишитись у шоу-бізнесі, презентувавши сольні проекти.

Читайте також: Хочу для України зробити щось пам'ятне, – Тіна Кароль похизувалась досягненнями у Нью-Йорку

Ми зустрілись після довгих канікул і маємо озвучити важливе рішення, про яке ми між собою домовились ще у 2018 році. З 1 січня 2019 проект закривається, і кожна з нас починає (або продовжує робити) свій творчий проект. Ми створили Panivalkova (або вона нас) для того, щоб ця музика несла в світ любов та щирість. Ми віддано працювали на цю ідею всі 6 років. Рішення про закриття проекту було прийнято щиро та з повагою одна до одної,

– розповіли вокалістки.

Співачки подякували своїм прихильникам за чималу підтримку, яка відчувалась упродовж всієї їхньої кар'єри. Перед остаточним закриттям вокального проекту гурт Panivalkova планує випустити останню пісню.

"Ми вважаємо, що музикант має завжди аналізувати свою роботу, шукати кращі рішення творчих задач і випускати матеріал не "як модно" чи "як ото прийнято", а орієнтуватись на конкретну ідею та поклик душі. Зараз ми відчуваємо, що нам треба розвиватись окремо. Ми підтримуємо одна одну і наші проекти та залишаємось друзями. Ще ми маємо випустити одну пісню, роботу над якою почали минулого року", – додали співачки.

Що відомо про гурт Panivalkova?Колоритний гурт був створений у 2013 році. Заснували Panivalkova троє співачок – Ірина Кульшенко, Даша Пугачова, Ірина Лузіна. Вже за рік після феєричного дебюту артистки випустили перший ЕР "Панівалькова", а в 2015 році співачки презентували кліп "Крейзі Нікіта". Згодом дівчата випустили студійний альбом та взяли участь у Національному відборі до Євробачення-2017.

Дивіться відео виступу Panivalkova на Нацвідборі