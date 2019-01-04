Український гурт The Erised оголосив про розпад: історія колективу

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Український гурт The Erised оголосив про розпад
Український гурт The Erised оголосив про розпад / karabas.live

Столичний електронний гурт The Erised раптово оголосив про розпад. Наразі музиканти не розголошують причин такого рішення.

Учасники гурту The Erised – Соня Сухорукова, Detail (Данило Марін) та Олександр Люлякін – вирішили припинити творчу співпрацю та оголосили про розпад колективу. Артисти подякували за підтримку всім прихильникам та опублікували прощальне лайв-відео.

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"Історія The Erised дійшла до кінця. Дякуємо всім, хто був з нами", – лаконічно написали музиканти. 

Що відомо про The Erised?

Київський гурт The Erised отримав значну популярність вкінці 2014-го. Тоді колектив представив пісню "Pray", яка розбурхала мережу, а самі музиканти стали частиною британського лейбла Med School Music (дочірнє підприємство Hospital Records).

Слухайте пісню "Pray" від гурту The Erised (аудіо):

Вже у лютому 2015 року артисти презентували міні-альбом з назвою "Desire". Згодом The Erised випустив повноцінний студійний альбом "Room 414", який стрімко підкорював українських та іноземних меломанів. 

Взимку 2017 року українці вирушили у чималий тур США та Канадою. А всього за рік The Erised вирішив брати участь у відбірковому етапі конкурсу "Євробачення 2018". Музиканти представили пісню "Heroes", яка, на жаль, не стала квитком артистів на міжнародне шоу. 

Виступ The Erised на Нацвідборі до Євробачення 2018: дивіться відео

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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