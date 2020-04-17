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Український гурт VEREMIY випустив пісню про надію в краще у час карантину: відео

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Гурт VEREMIY / Фото з відкритих джерел

Відомий український рок-гурт VEREMIY не залишився осторонь карантину в Україні, який запровадили через поширення коронавірусу, та випустив надихаючу пісню "Усміхнені й Живі". У ній вокаліст та музиканти розповідають про те, що варто вірити у краще, адже "немає ночі темнішої, ніж перед світанком".

Прем'єра нового кліпу, знятого в домашній ізоляції, відбулась на ютуб-каналі гурту VEREMIY 16 квітня.  

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VEREMIY – Усміхнені й Живі: дивіться відео онлайн

Музиканти гурту VEREMIY переконані, що всі зможуть впоратись з напругою, що "висить" у суспільстві, адже наші дні наповнюють рідні люди, з якими є можливість спілкуватись чи то вдома, чи на відстані тисяч кілометрів.

Нескінченні дні карантину перетворили наше життя на мультяшний сон. Те, що відбувається навколо – часом здається нам чимось нереальним. Сюжети наших днів наповнюються фарбами людей, поряд з якими ми прокидаємось, голосами телефонних розмов та листуваннями в мережі,
– йдеться в описі до відео.

У відеоролику можна побачити кадри з людьми у масках та рукавицях, які продовжують одружуватись, ходити на побачення та прогулюватись вулицями міста, нагадуючи всім про індивідуальні засоби захисту навіть у такі щасливі моменти.

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Немає ночі темнішої, ніж перед світанком. Коли все скінчиться – ми скинемо кляті маски, вип’ємо весь санітайзер і підемо відриватись у вогнях прожекторів і кіловатах найгучнішої у світі музики! Музики, яка весь цей час була з нами,
– заявляють у гурті VEREMIY.

Разом з цим учасники гурту запустили конкурс в ютубі та закликали усіх залишатись вдома. Прихильники у коментарях до відео повинні написати, що робить їх усміхненими і "живими" на карантині. А авторам за найкращі коментарі подарують грошаву винагороду та карантинні набори. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Музика
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