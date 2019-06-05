Український хор записав пісню, яка прозвучала у фіналі серіалу "Чорнобиль"

Чоловічий хор "Гомін" спеціально на замовлення телеканалу HBO записав пісню із назвою "Вічна пам'ять". Трек українців зазвучав у фінальній серії.

Як повідомляє Zaxid.net, пісню "Вічна пам'ять" записували у церкві святого Лазаря, що у Львові. Український хор отримав пропозицію від представників HBO та всього за годину створили аудіо пісні.

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"Серіал вже був на етапі завершення і продюсерам був потрібний чоловічий хор, який би швидко записав цей саундтрек. Ми одразу ж зголосились, швидко зібрались у церкві святого Лазаря та за годину записали композицію "Вічна пам'ять", – розповів художній керівник муніципального хору "Гомін" Руслан Ляшенко.

За словами хормейстера Петра Швайковського, композитор серіалу "Чорнобиль" шукав саме українців, які могли б втілити його задум. Несподівано представник HBO натрапив на чоловічий колектив "Гомін" та одразу ж запропонував вокалістам долучитись до популярного проекту.

Вони знайшли нас, тому що хотіли, власне, хор з України, який міг би передати ті голоси, які були у композиції. Він до нас звернувся з пропозицією, і ми погодилися на цей проект. Він нам дав нотний матеріал, щоб ми все записали,

– розповів Петро Швайковський.

Хормейстр переконує, що українці отримали не шалену суму, як це можуть думати прихильники, а за символічну оплату. Однак точну суму Петро Швайковський відмовився називати.

Слухайте запис пісні "Вічна пам'ять", створений хором "Гомін" для серіалу "Чорнобиль": аудіо

Що відомо про зйомки серіалу "Чорнобиль"?

Представники HBO вирішили створити серіал, який ясмкраво покаже не саму техногенну катастрофу, а життя після неї. Сюжет побудований на основі подій 1986 року: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей.

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У кінострічці розповідаються історії реальних людей, які дивом врятувались після вибуху. Так, ядерник Валерій Легасов (Джерад Харріс), віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються розплутати складну справу та з'ясувати причини катастрофи. Таким чином продюсер Крейг Мазін намагався показати велику мережу брехні, яка панувала у Радянському Союзі.

"Не просто розповісти про факт самого вибуху, а дослідити від дня вибуху до розслідування обставин аварії через два роки, – щоб показати і операцію очищення реактора, і брехню про причини вибуху", – пояснила задум виконавча продюсерка Джейн Фетерстоун.

Дивіться трейлер серіалу "Чорнобиль": відео