Український літак розбився в Ірані: знаменитості відреагували на трагедію

Літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня в Ірані. На борту перебувало 177 людей, серед яких 9 – члени екіпажу. Всі вони загинули внаслідок авіакатастрофи. На місці трагедії працюють рятувальники.

Відомо, що літак здійснював рейс Тегеран – Київ. Незадовго після вильоту з аеропорту Імама Хомейні авіасудно МАУ впало. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Ймовірною причиною трагедії називають займання двигуна.

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За неофіційними даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади. Наразі у посольстві підтвердили, що всі члени екіпажу (9 осіб) були українцями. На трагедію вже встигли відреагувати знаменитості, які висловили свої співчуття родичам загиблих.

Маша Єфросиніна

"Український лайнер Boeing 737 зазнав аварії після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні сьогодні, 8 січня. Судно вилетіло і через дві хвилини перестало передавати дані. За останньою інформацією, аварія сталася через неполадки в двигуні. Всі пасажири, що перебували на борту літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії в Ірані, загинули. На борту було близько 180 осіб включно з членами екіпажу! Це незбагненна розумом трагедія! Жах і страх всередині! Моя сім'я і я приносимо співчуття всім рідним і близьким загиблих", – написала телеведуча Маша Єфросиніна.

Юрій Горбунов: "Страшна трагедія спіткала Україну. Співчуття всім родинам загиблих... Жахливо!"

Ектор Гіменес-Браво: "Жахлива трагедія – крах літака, що летів з Тегерана. Співчуваю близьким жертв і молюся разом з Україною".

Катерина Осадча: "Жахливі новини... Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі".

Монатік: "Які жахливі новини... Велика трагедія. Щиро співчуваю. Співчуваю усім родичам завгиблих".

Святослав Вакарчук: "Жахлива трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані".